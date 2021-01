ZMOS spracoval analýzu a metodickú príručku k agende posudkovej činnosti

Analýza obsahuje aj dáta z prieskumu, ktorý ZMOS uskutočnilo v lete 2020 a odpovedalo v ňom 493 primátorov a starostov. "Z prieskumu vyplynulo, že 38 percent miest a obcí vykonáva posudkovú lekársku a sociálnu činnosť vo vlastnej réžii. Prostredníctvom spoločného obecného úradu 22 percent samospráv, najčastejšie preto, že zdieľanou službou dokážu ušetriť, prípadne samotnej obci chýbajú potrebné personálne kapacity,“ informoval hovorca združenia Michal Kaliňák. Takmer 23 percent posudkovú činnosť nevykonáva.

Najčastejšie uvádzaným dôvodom je chýbajúci personál a nízky rozpočet samosprávy. "Takmer 19 percent zabezpečuje posudkovú činnosť vtedy, keď sa na nich s touto požiadavkou občan obráti, vtedy kontaktujú susednú samosprávu,“ dodal Kaliňák. ZMOS sa aj na základe zistení prieskumu zasadzuje o kategorizovanie kompetencií, dotýkajúcich sa jednotlivých oblastí života, podľa veľkosti obce, počtu jej obyvateľov.

Ak by sa do systému sociálnych služieb tento systémový prvok dostal, podľa Kaliňáka by to prispelo k efektívnejšiemu a adresnejšiemu prerozdeľovaniu finančných prostriedkov štátu na sociálne služby a vyriešil by sa dlhodobý problém so zabezpečením tejto služby v malých obciach do 500 obyvateľov, ktoré nikdy nedisponovali dostatočnými materiálnymi i personálnymi zdrojmi.

"Politickú, ale najmä legislatívnu podporu by tak mohli získať centrá zdieľaných služieb, zriadené viacerými obcami za účelom zabezpečenia viacerých samosprávnych kompetencií,“ dodal. ZMOS spracovalo analýzu v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, realizovanom s podporou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Publikácia je verejne prístupná v knižnici na webstránke ZMOS.