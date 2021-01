Strana Hlas-SD ustúpila od zbierania podpisov: Nechcela ľudí vystavovať vyhrážkam, tvrdí Šutaj Eštok

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok (nezaradený). Strana bude v iniciatíve však pokračovať. Podpredseda NR SR a zároveň strany Za ľudí Juraj Šeliga označil zneužívanie skríningového testovania na zbieranie podpisov na vyhlásenie referenda za perfídne. "Vnímali sme vyhrážky, ktoré išli zo stany ministra Naďa alebo Mikulca, ktorí sa vyhrážali ľuďom, že ak budú zbierať podpisy, budú ich sankcionovať. Nechceme vystaviť ľudí tomu, aby sa im nejakí šialenci vyhrážali, že na nich pošlú políciu, ak chcú iba vyjadriť svoje petičné právo," skonštatoval Šutaj Eštok, ktorý to považuje za absurdné.

Šeliga mu odkázal, aby sa netvárili a nevyhovárali, že sa boja ministrov, ale majú povedať, že sa im to nepodarilo. V zbieraní podpisov im však nebráni a prisľúbil, že ak bude dostatok podpisov, urobia všetko pre to, aby referendum vyhlásené bolo. Jeho tvrdenia o zľaknutí sa a uhýbaní Šutaj Eštok odmieta, tvrdí, že už budúci týždeň sa chcú stretnúť s odborármi. Stretnúť by sa mal podľa neho aj petičný výbor, aby sformuloval otázku na petíciu.

Strana podľa neho trvá na tom, že odpoveďou na to, kto manažuje "koronakrízu", môžu byť len predčasné parlamentné voľby. Poukazuje na výroky premiéra Igora Matoviča (OĽANO) v súvislosti so zodpovednosťou za ľudské životy a stratou miliardy eur, ktoré považuje za "absolútne relevantné", keďže je premiérom, a nie "šašom z opozície". Podľa Šeligu ide len vytĺkanie politického kapitálu a vyhlásenia označil za nepravdivé, keďže sa nedajú ani kvantifikovať. "Žiadny racionálny človek tomu neverí," odkázal Šeliga. Na otázku, či sa cíti komfortne vo vládnej koalícii, Šeliga odpovedať nechcel. Vníma skôr to, že koalícia bojuje proti novému koronavírusu, čo je mimoriadne ťažká situácia všade vo svete, a tiež silno vníma boj proti korupcii. "Táto vláda nie je dokonalá, ale je lepšia ako minulá," povedal Šeliga.

Na margo voľby špeciálneho prokurátora Šeliga uviedol, že nemajú dohodu. Chcú si najprv poriadne vypočuť všetkých kandidátov, poradí sa klub a stretne sa koalícia. Verí, že nového špeciálneho prokurátora zvolia na prvýkrát. Všetci štyria kandidáti majú podľa neho svoje kvality. Šutaj Eštok zopakoval, že zmena podmienok pri voľbe generálneho a špeciálneho prokurátora bola účelová a že tento post obsadí Daniel Lipšic. Šeliga odmieta, že by existoval lex Lipšic.