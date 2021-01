PRIESKUM politických preferencií naďalej favorizuje čoraz viac rastúci Hlas: OĽaNO stále padá, rovnako aj SaS

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, s náskokom by ich vyhrala nová politická strana Hlas-SD Petra Pellegriniho. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa konal v dňoch od 12. do 19. januára 2021 na vzorke 1 005 respondentov.

Strana Hlas-SD by vyhrala jednoznačne so ziskom 24,3 percent. Nasleduje veľký priepastný rozdiel, keďže na druhom mieste sa umiestnila strana SaS so ziskom 13,3 percent. Vládne a z volieb najsilnejšie OĽaNO padlo na najnižšiu úroveň od volieb a síce 10,1 percent.

V prudkom závese za Matovičovcami je ĽSNS so ziskom 9,7 percent, rovnako tak aj Smer-SD so ziskom 9,1 percent. Progresívne Slovensko by nasledovalo s 5,2 percentami na šiestom mieste a tesne za ním aj Sme rodina 5,1 percent.

Pred bránami stále aj Za ľudí

KDH už so svojimi 4,4 percentami dokonca predbehlo vládne Za ľudí (4,2 percenta). Za nimi nasledujú aj ďalšie strany, no tie majú už výrazne nižší zisk preferencii.

Podľa mandátov by Hlas-SD obsadil najviac (47) kresiel v parlamente, nasledovala by SaS (26), OĽaNO (20), ĽSNS (19), Smer-SD (18), Progresívne Slovensko 10 a Sme rodina s tiež 10 mandátmi.

