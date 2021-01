Januárový PRIESKUM opäť mieša kartami: Liberáli sa vracajú na druhé miesto a Za ľudí sú v parlamente!

BRATISLAVA - Netrvalo dlho a máme tu opäť jeden zo známych prieskumov preferencií politických strán. V tomto prípade sa tejto úlohy zhostila agentúra Polis Slovakia pre televíznu reláciu Na hrane v TV JOJ. Ak by sa voľby konali dnes, vyhrala by ich už tradične strana Hlas-SD. To, čo sa však deje na druhom mieste veští veľkú preferenčnú bitku.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 16. až 20. januára 2021 na vzorke 1 098 respondentov. Hlas by získal 21,7 percent a vyhral by tak parlamentné voľby. Nasleduje strana SaS (15,5 percent) len s miernym náskokom pred OĽaNO (14.1 percenta).

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Veľký zlom a takmer plochá krivka

Po týchto troch stranách nasledujú už strany s podstatne nižším výsledkom. Na úrovni 8,6 percent by skončila strana ĽSNS, za ňou len o jednu desatinu percenta zaostáva Smer-SD.

Na ďalších priečkach opäť nasleduje ďalší zlom, ktorý už ale vážne balansuje na hrane zvoliteľnosti. Na 5,6 percenta by skončila SMK, na 5,2 percentách sa umiestnila Sme rodina, ktorá tak stále klesá, no prekvapili hlavne v Za ľudí, ktorí by sa s 5,1 percentami ocitli v parlamente. Po dlhej dobe je to teda prvýkrát, čo sa Za ľudí dostalo cez volebné kvórum.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Pred bránami parlamentu by napokon skončilo tesne Progresívne Slovensko (4,6 percent) a KDH (3,9 percenta).