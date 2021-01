Vrahovi Kuciaka súd sprísnil trest: Živého človeka zastrelil ako bezcennú bytosť! Zabíjal s prevahou

Je 25-ročný trest pre človeka, ktorý zabil minimálne troch ľudí dostatočný? Senát Najvyššieho súdu v rozsudku vysvetľuje, prečo Miroslavovi Marčekovi sprísnil trest z 23. rokov na 25. Marček mal vo februári 2018 zavraždiť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. Priznal sa aj k vražde podnikateľa z Kolárova. Počas vyšetrovania Miroslav Marček spolupracoval. Špecializovaný trestný súd v Pezinku mu najskôr vymeral trest 23 rokov. Voči tomuro rozsudku sa odvolal prokurátor. Najvyšší súd nakoniec rozhodol o sprísnení Marčekovho trestu.

Aj napriek tomu, že prvostupňový súd najskôr konštatoval možnosť nápravy u odsúdeného Marčeka, odvolací súd to videl inak. Odvolával sa pritom na znalecké posudky odborníkov, ktorí skúmali Marčeka.

"Je schopný chladnej, cieľavedomej regulácie svojho správania a realizácie svojich plánov a ašpirácií. Je egocentrický, menej prispôsobivý, so sklonom k nedostatočne konformným, problematickým prejavom. Svoje agresívne tendencie potláča, v prípade potreby ich však dokáže pohotovo aktivovať a uplatniť podľa vlastného uváženia aj v priamom, navonok orientovanom agresívnom konaní, ktoré môže byť chladnokrvné, bez prejavov emócií, ako aj bez dodatočného prežívania pocitov viny, či úzkosti a strachu," píše sa v rozsudku.

Nadviazal vzťah

Prvostupňový súd v rozsudku konštatoval, že v prípade Marčeka môže prísť k náprave vplyvom pozitívnych faktorov. Jedným z takých mal byť aj vzťah so ženou, ktorý Marček nadviazal pred jeho zadržaním. Najvyšší súd však tvrdí, že to bol krátky čas a za ten nie je možné dospieť k záveru, že by mala Marčekova priateľka naňho pozitívny vplyv.

"Podľa názoru odvolacieho súdu je tento záver predčasný a nemožno ho odvodzovať od existencie krátkodobého partnerského vzťahu obžalovaného," uvádza Najvyšší súd. V hre bol aj doživotný trest, no v tomto bode Najvyšší súd súhlasil s prvostupňovým súdom a teda, že Marčekova spolupráca s políciou a vyšetrovateľmi je poľahčujúcou okolnosťou na to, aby neskončil vo väzení doživotne.

Vraždil s citovým chladom

Aj napriek tomu, že Najvyšší súd súhlasil s tým, že existujú poľahčujúce okolnosti na to, aby Marčekovi nebol uložený doživotný trest, zo znaleckých posudkov podľa neho vyplýva, že je dôvod na sprísnenie trestu.

Miroslav Marček Zdroj: Topky/Peter Korček

"Vraždil s citovým chladom a profesionalitou nájomného vraha. Zabíjal s absolútnou prevahou, poškodených našiel v stave absolútnej nepripravenosti na danú situáciu. Živého človeka zastrelil ako bezcennú bytosť, a to len s vidinou osobného finančného profitu. Obžalovaný obchodoval so životom iného, čo svedčí o jeho bezcitnosti, bezohľadnom sebectve a pohŕdavom postoji k základným ľudským hodnotám - k ľudskému životu," konštatuje sa v rozsudku. Aj na základe týchto znaleckých posudkov dospel Najvyšší súd k záveru, že Miroslavovi Marčekovi sprísnil trest na 25 rokov.

Vražda Jána Kuciaka

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú našli zavraždených koncom februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Dôvodom mala byť novinárova práca. Vyšetrovatelia zistili, že vraždu si mal objednať Marian Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou. Strieľať mal Miroslav Marček a na miesto činu ho mal odviezť jeho bratranec Tomáš Szabó. Sprostredkovať to mal Zoltán Andruskó.

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová Zdroj: FB/Jozef Kuciak

Andruskó bol prvý odsúdený a prvý, ktorý spolupravoval s políciou. Za sprostredkovanie vraždy dostal 15 rokov. Neskôr odsúdili Miroslava Marčeka, ktorý počas vyšetrovania tiež začal spolupracovať s políciou. V septembri 2020 súd neprávoplatne rozhodol o nevine Aleny Zsuzsovej a Mariana Kočnera. Tomášovi Szabóovi Špecializovaný trestný súd v Pezinku vymeral 25 rokov. Všetkých troch čaká ešte odvolací súd.

Obžalovaná Alena Zsuzsová Zdroj: Topky/Peter Korček

Tomáš Szabó Zdroj: Topky/Peter Korček

Zoltán Andruskó Zdroj: TASR

Alena Zsuzsová je momentálne stále vo väzbe pre inú trestnú vec. Marian Kočner si odpykáva 19-ročný trest spolu s Pavlom Ruskom, o ktorom rozhodol Najvyšší súd v kauze zmenky. Rozsudok je teda právoplatný.