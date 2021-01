Hádky v klube OĽaNO: Po Čepčekovom návrhu zákona vybuchol poslanec Krúpa, je to kripel!

BRATISLAVA - V parlamente sa stáva často, že vládni poslanci ostro útočia na tých opozičných, no málokedy sa vidí, že by na seba útočili poslanci z toho istého klubu, a to ešte z najväčšieho a vládneho. Ide o poslancov Martina Čepčeka a Juraja Krúpu z klubu OĽaNO. Krúpa sa už ďalej nezvládal pozerať na kroky svojho poslaneckého kolegu a skutočne vybuchol.

Ide o to, že poslanec Martin Čepček podal do Národnej rady SR návrh novely, ktorou by sa obmedzil prístup k potratom, zasa raz, aj keď už bol v minulosti za takýto krok kritizovaný. Podobný návrh už totiž podával v lete minulého roka. Dostal už aj "žltú kartu". Šéf klubu Michal Šipoš uviedol, že ho Čepček o svojom zámere vopred neinformoval a nebola o tom oboznámená ani koaličná rada. Termín na predkladanie návrhov zákonov na najbližšiu schôdzu uplynul 8. januára.

Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok

Keďže Čepček svoj návrh podal pred pár dňami, parlament by sa ním mal zaoberať až na marcovej schôdzi.

Krúpa to nezvládol

To, že chce Čepček opäť hovoriť do potratovej politiky práve v tomto kritickom období, informovala aj satirická stránka Zomri na sociálnej sieti. Poslanec Juraj Krúpa sa pravdepodobne práve odtiaľ prvýkrát dozvedel o Čepčekovej iniciatíve a nedá sa povedať, že by to zobral s pokojom.

Zdroj: Facebook/Zomri

Nazval ho kriplom, následne to oľutoval

"Je to mentálny kripel," napísal poslanec Krupa pod statusom na stránke Zomri. Následne pre Denník N vysvetľoval svoje expresívne stanovisko. „Áno, napísal som to a mrzí ma to. Ale niekedy takéto neprimerané aktivity vyvolávajú aj neprimerané reakcie,“ sypal si popol na hlavu Krúpa po incidente.

Čepček je freestylista, tvrdí Pročko

Čepčekove aktivity komentovali aj iní poslanci OĽaNO na včerajšej tlačovej konferencii. "Táto aktivita s nami nebola konzultovaná. Dohodli sme sa na klube, že nebudeme takto postupovať. Budeme to riešiť," povedal poslanec OĽaNO Peter Kremský.

"Keby to nebol kolektív, tak človek sám nič neurobí. Každý jeden človek má svoj názor a ten svoj názor si presadzuje. Nemám rád, keď mi niekto niečo prikazuje. Ale aj to spoločné nemôže byť bez toho, aby sme sa spolu dohodli. Čepček je jednoducho freestylista, ktorý si ich robí ako chce. My nie sme tí, ktorí ho budeme z toho obviňovať. Dohodli sme sa ale, že všetko si budeme na klube rozprávať, on prišiel a predložil. Mne sa to nepáči. Ja som tímový hráč," povedal včera poslanec Jozef Pročko novinárom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

S návrhom rovnako nesúhlasí ani poslankyňa Romana Tabak z OĽaNO. "Nemajú čo muži predkladať zákony, ktoré sa týkajú nás - žien," povedala Tabak.