Kráľovná kontroverznosti v OĽaNO: Uprostred zhoršujúcej sa pandémie začala dovolenkovať a neuveríte kde!

BRATISLAVA - Už tak populárnu poslankyňu OĽaNO Romanu Tabák si mnohí ľudia, ktorí politiku sledujú, už dobre pamätajú z jej minulých "kauzičiek". Teraz však urobila niečo, čo by si zrejme bežný smrteľník na Slovensku len tak nedovolil. Odletela totiž na ďalekú dovolenku do Dubaja! Tento krok si v jej prípade, ako inak, vysvetľuje opäť po svojom.

To, že poslankyňa Tabák si odletela do Spojených arabských emirátov uprostred zhoršujúcej sa pandémie nového koronavírusu si všimli TVNoviny.sk. Poslankyňa vládneho OĽaNO však nešpecifikovala presnú lokáciu, kde dovolenku strávi.

Okamžite si získala pozornosť

Po tom, ako poslankyňu niekto odfotil na letiskovom termináli, sa Tabak pustila do vysvetľovania cez príbehy na svojej sociálnej sieti. "Som na krátkej dovolenke, ktorá bola dlhšie plánovaná na základe harmonogramu z Národnej rady," vysvetľuje Tabák, ktorá dodala, že sa do zahraničia prišla rekreovať a nie mediáne prezentovať.

Zdroj: Facebook/Romana Tabak

Poslankyňa tiež dodala, že sa k tejto téme vyjadrila len preto, že ju na letisku niekto odfotil. "Nemám záujem iritovať ľudí svojimi fotkami z dovolenky počas pandémie ako ostatní," dodala Tabák.

Zdroj: Facebook/Romana Tabak

Čo na to ostatní z OĽaNO?

Keďže strana OĽaNO berie opatrenia veľmi citlivo a Tabák je práve členom klubu tohto hnutia, bolo zaujímavé sledovať reakcie jej kolegov. Bol to napríklad poslanec Andrej Stančík, ktorý sa svojej kolegyne prekvapivo nezastal. Naopak, povedal, že v čase takejto krízy by mali aj politici ísť príkladom a nechodiť na dovolenky do exotických krajín. „To, že niečo môžete spraviť ešte neznamená, že to máte spraviť,“ odpovedal Stančík pričom sám na dovolenke ešte nebol, a to od začiatku pandémie.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Tlak je veľký a pre mladého človeka to nie je zrovna najľahšie. Ale keď ako politici vyzývame ľudí k zodpovednosti, musíme ísť príkladom. Inak sa stávame rovnakými, ako tí pred nami. Ktorých ľudia mali dosť a dali mandát nám. Aby sme priniesli zmenu. Ak budeme rovnakí, len prehĺbime nedôveru ľudí v politiku a dáme priestor extrémistom a alternatíve. Zmena začína od každého z nás,“ dodal ešte k tejto téme Stančík.

Z kolegyne som sklamaný, priznal Šudík

Nitku na Romane Tabák nenechal suchú ani ďalší poslanec OĽaNO Tomáš Šudík. "Sklamalo ma konanie mojej kolegyne Romany Tabak. V situácii, ktorú na Slovensku máme, potrebujeme oddych všetci. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že si to nemôžeme dovoliť. Považujem to za neúctivé voči všetkým pripojeným na pľúcne ventilácie i voči všetkým obetiam COVID-u. V tomto prípade nevidím rozdiel medzi opozičným a koaličným poslancom. V oboch prípadoch s týmto nemôžem súhlasiť!" skonštatoval rodený Humenčan.