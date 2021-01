Vzbura v klube OĽaNO: Pročko po vymenovaní Kovaříka soptí: Mikulec mu síce verí, ale ja nie!

Jozef Pročko neskrýva svoje sklamanie po vymenovaní Kovaříka.

BRATISLAVA - Po tom, ako včera vo večerných hodinách minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) definitívne vymenoval do funkcie nového policajného prezidenta, ktorý po dočasnom pôsobení zostáva Peter Kovařík, v klube OĽaNO to začalo vrieť. Konkrétne je to bývalý zabávač a súčasný politik obyčajných ľudí Jozef Pročko, ktorý problém s Kovaříkom neskrýval už pred vymenovaním, no teraz neskrýva svoj hnev.