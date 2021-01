Chceme väčšiu transparentnosť procesu očkovania v EÚ, odkázali slovenskí europoslanci

Väčšina poslancov vyjadrila jasnú podporu jednotnému postupu EÚ, ktorý napomáha rýchlemu vývoju vakcín a zaisťuje ich dostupnosť pre všetkých občanov Únie, a kritizovali takzvaný zdravotný nacionalizmus. Martin Hojsík z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) uviedol, že ako záchranu vníma to, že EÚ nakupuje vakcíny ako celok a nie ako jednotlivé krajiny, a dodal, že teraz nie je priestor na nejaký "vakcinačný nacionalizmus". Spresnil, že je nevyhnutné čo najskôr zaočkovať rizikové skupiny obyvateľstva a čo najviac ľudí. Podľa neho záleží aj na členských štátoch, či dokážu dostatočne rýchlo očkovať a či doobjednali dostatok vakcín.

"Je potrebné, aby štáty vrátane Slovenska boli transparentnejšie a aby zverejnili, koľko je vakcín objednaných. Súčasne aby aj eurokomisia bola transparentnejšia a sprístupnila poslancom zmluvy s farmaceutickými firmami," vysvetlil. Dodal, že poslanci, ktorí majú povinnosť kontrolovať EK, videli iba jednu zmluvu a tá bola s mnohými začiernenými informáciami, ktoré by mali byť verejné, či už ide o cenu a špecifikáciu vakcín alebo zodpovednosť výrobcov. Dodal však, že sa netreba obávať, že malé Slovensko väčšie štáty "preplatia" alebo predbehnú pri nákupe vakcín, tie budú rozdelené spravodlivo podľa počtu populácie krajín.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Michal Wiezik z frakcie ľudovcov (EPP) pripomenul, že pandémia za jeden rok spôsobila astronomické ekonomické škody na úrovni okolo 11 biliónov dolárov. Ocenil, že sa v tomto období podarilo vyvinúť dve účinné vakcíny, pričom ďalšie sú vo výrobe a v procese schvaľovania. "Zatiaľ ten proces nie je úplne hladký, bojujeme s nedostatkom vakcín a organizačnými záležitosťami," povedal. Poukázal na to, že výrobcova vakcín majú výhrady voči zverejňovaniu obchodných zmlúv, ale ide o verejné peniaze, a preto tieto údaje majú byť dostupné.

Wiezik verí, že sa podarí včas zaočkovať stanovené percento populácie aj preto, že EK poslancov ubezpečila, že v druhom štvrťroku 2021 bude k dispozícii viac vakcín od viacerých výrobcov. "Úroveň distribúcie vakcín na svete nie je rovnomerná. Zatiaľ si najbohatšie štáty a zoskupenia, kam patríme aj my, istý spôsobom osobujú tie vakcíny. Čo nie je dobré, lebo pokiaľ nebudú chránení všetci, nebude chránený nikto. Musíme myslieť na to, ako dostať vakcínu aj tam, kde si ju nemôžu dovoliť," vysvetlil.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Robert Hajšel zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) upozornil, že Európska komisia v súčinnosti s vládami členských štátov EÚ musí urobiť maximum pre zabezpečenie dostupnosti vakcín pre všetkých obyvateľov a prioritne nielen pre seniorov, ale aj pre zdravotníkov a ľudí so zdravotnými rizikami. "Je nemysliteľné, aby napriek avizovanému zabezpečeniu až dvoch miliárd vakcín pre EÚ dochádzalo k oneskoreniu dodávok vakcín do niektorých členských štátov a tým sa ohrozil cieľ zaočkovať do leta väčšinu populácie," odkázal poslanec.

Eugen Jurzyca z frakcie európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) zasa upozornil na skutočnosť, že čerstvo po brexite ľudia citlivo porovnávajú, komu sa darí v rôznych oblastiach viac, či EÚ, alebo Británii. Skonštatoval, že Briti sú na tom aktuálne v počte zaočkovaných ľudí lepšie nielen v porovnaní s priemerom EÚ, ale aj v porovnaní s jednotlivými členskými štátmi.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Tento fakt by mal byť pre Európsku komisiu a členov EÚ signálom, aby zvýšili transparentnosť celého procesu, od obstarávania až po prerozdeľovanie vakcín, a aby tlačili na zefektívnenie schvaľovacích procesov. Dobrá správa je, že eurokomisia sa chystá dobehnúť dnešné zaostávanie v priebehu niekoľkých mesiacov," dodal poslanec.