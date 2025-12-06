Sobota6. december 2025, meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz

Viaceré časti Slovenska môže doobeda potrápiť hmla: SHMÚ vydal výstrahu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Viaceré časti Slovenska môže v sobotu doobeda potrápiť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Takisto pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.

Viaceré časti Slovenska môže
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

Hydrológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňou pre okres Pezinok, ktorá predbežne platí do 12.00 h.

Viaceré časti Slovenska môže
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: shmu.sk)

Viac o téme: SHMÚHmlaPočasie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Počasie ich potrápilo: Vietnam zažil tento rok najviac búrok od roku 1961
Zahraničné
December prinesie ZVRAT v
December prinesie ZVRAT v počasí, rozpad polárneho víru MIEŠA karty: Európa by mala byť v strehu!
Domáce
TOTO neveští nič dobré!
TOTO neveští nič dobré! Polárny vír mení svoje správanie, odborníci sú na nohách: Krutá zima v USA aj Európe
Domáce
Počasie vyčínalo v Košiciach:
Počasie vyčínalo v Košiciach: V ZOO popadali stovky stromov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise pri financovaní sociálnych služieb
Správy
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Správy
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Ako zvládnuť zlý deň? Moderátor Šarkan má na to svoj trik: Toto musíte vyskúšať!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
KONIEC známych slovenských mliekarní! Dodávali do obchodných reťazcov, skončili v konkurze
Domáce
FOTO Viaceré časti Slovenska môže
Viaceré časti Slovenska môže doobeda potrápiť hmla: SHMÚ vydal výstrahu
Domáce
Vo všetkých pohoriach platí
Vo všetkých pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Betlehemské svetlo opäť na Slovensku: Skauti ho roznesú do nemocníc, domovov aj kostolov
Betlehemské svetlo opäť na Slovensku: Skauti ho roznesú do nemocníc, domovov aj kostolov
Regióny

Zahraničné

Svadobná kríza v Indii:
Svadobná kríza v Indii: Rodiny sú v slzách, za všetko môže jedna spoločnosť!
Zahraničné
Horúčavy vo východnej Austrálii
Horúčavy vo východnej Austrálii majú za následok desiatky lesných požiarov
Zahraničné
Pohľad na jadrovú elektráreň
Experti bijú na POLACH! Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli po útoku už neplní svoju funkciu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou: Kadyrov sľubuje za zásah v Rusku odvetu
Zahraničné

Prominenti

Rachel Zegler
Priesvitné šaty ukázali všetko! Ľudia slávnu herečku zvozili pod čiernu zem... Vyhoď stylistu
Zahraniční prominenti
Roman Perašín (29)
TRPKÉ detstvo finalistu Farmy: Chcel sa OBESIŤ!
Domáci prominenti
KVÍZ Pravda alebo lož?
KVÍZ Pravda alebo lož? Pikošky z natáčania filmu S čerty nejsou žerty vás vytrápia!
Domáci prominenti
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica na javisku Kodeta nezložila, no smrť si naňho počkala: Smutné posledné dni herca!
Osobnosti

Zaujímavosti

Čína trafila ZLATÚ ŽILU:
Čína trafila ZLATÚ ŽILU: Obrovské ložisko môže zmeniť svetový trh! Čo to znamená pre svet?
Zaujímavosti
Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp!
Objavili tisíce DINOSAURÍCH stôp! Vedci narazili na praveký chodník slávy: Rekordný nález odhalil CHAOS posledných dní
Zaujímavosti
Danae Mercer Ricci
POZOR, odvaha level 100: Influencerka v PRIESVITNÝCH šatách pobúrila fanúšikov! Odvážili by ste sa v nich vyjsť von?
Zaujímavosti
Otec vedie nevestu k
TOTO nikto nečakal: Otec vedie dcéru k oltáru… TO je dinosaurus?! VIDEO baví internet, ženích sa ledva udržal na nohách
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
Žreb MS 2026 je na svete: Slováci spoznali mená možných súperov
MS vo futbale
Kouč Slavie o príchode na lavičku Česka: Prioritu mám jasnú, ale jedna vec môže zmeniť môj postoj
Kouč Slavie o príchode na lavičku Česka: Prioritu mám jasnú, ale jedna vec môže zmeniť môj postoj
Chance liga
VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
VIDEO Pohotovo zakončil a prekabátil brankára: Strelec pomohol Middlesbrough gólom k víťazstvu
Slováci v zahraničí
VIDEO Nedá sa ho zastaviť: Bravúrny Bobček pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Lechie nad Gašparíkom
VIDEO Nedá sa ho zastaviť: Bravúrny Bobček pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Lechie nad Gašparíkom
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Kariéra a motivácia

To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Ako zistiť, či máte nízky plat a čo s tým môžete urobiť
Mzda
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia

Technológie

EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Bezpečnosť
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Armádne technológie
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Kvízy
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
Android

Bývanie

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Pre kutilov

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Bývanie
Takto si spravíte dokonalé Vianoce v malom byte: Nápady, ktoré šetria miesto aj peniaze
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
KONIEC známych slovenských mliekarní! Dodávali do obchodných reťazcov, skončili v konkurze
Pohľad na jadrovú elektráreň
Zahraničné
Experti bijú na POLACH! Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli po útoku už neplní svoju funkciu
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou: Kadyrov sľubuje za zásah v Rusku odvetu
Vianočné trhy v Bratislave
Domáce
Vianočné trhy v Bratislave vám prevetrajú peňaženky: Klobása za 12 eur, kapustnica za 7! Punč vás vyjde aj 5 eur

Ďalšie zo Zoznamu