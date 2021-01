KORONAVÍRUS Holý opäť stredobodom pozornosti kvôli svojim cestám: Zavádzal britskú stranu?

BRATISLAVA - Pán vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) je opäť v stredobode otázok o jeho zahraničných cestách za rodinou do Veľkej Británie. V čase pandémie totiž platia výrazné obmedzenia, no Holému boli od hlavného hygienika Jána Mikasa z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) udelené viaceré výnimky. Holý pred časom dokonca Slovákom povedal aj to, že im pomôže podobné výnimky vybaviť. Teraz sa však situácia opäť zvrtla v jeho neprospech.

K téme Holého ciest do Británie sa opäť vrátil denník Sme. Vicepremiér Holý sa totiž po vianočnom návrate z Veľkej Británie rozhodol nejsť do karantény, keďže mu bola Mikasom udelená výnimka. Závažnejšie už však bolo, že Holý bol následne pozitívne testovaný na koronavírus. Nateraz však mlčí, či podobnú výnimku si uplatnil aj pri vstupe do Británie. Po vicepremiérovi boli následne pozitívne testovaní viacerí členovia vlády.

Nepovedal, či išiel na test v zahraničí

Vicepremiér Holý neodpovedal, či šiel v Británii na akýkoľvek test alebo do karantény. Už dlhšie navyše nereagoval ani na viaceré otázky, ktoré boli na jeho rezort poslané. Podľa Sme dokonca neodpovedá ani na mobilnú komunikáciu a novinárov odbíja SMS správami.

Britské výnimky a istá možnosť zavádzania

Aj Británia má podľa všetkého svoje výnimky. Jedna z nich sa týka politikov a zástupcov z iných krajín. Jej základnou premisou ale je, že daný politik tam musí ísť na oficiálnu návštevu, o čom sa dá v prípade Holého nielen polemizovať ale dokonca pochybovať. V rámci tejto výnimky vraj nemusia politici vypĺňať pri vstupe do Británie žiadny dotazník a dokonca ani ísť do karantény. Ale opäť, len v prípade, že cestujú pracovne.

Ak by si teda vicepremiér Holý dovolil uplatniť práve tento spôsob výnimky, pravdepodobne by došlo k zavádzaniu britskej strany, pretože jeho prechod cez hranice spĺňa charakteristiky nanajvýš súkromnej cesty, nie pracovnej. Úrad vlády podľa Sme zatiaľ neodpovedal na otázku, či si Holý uplatnil zahraničnú výnimku. Ministerstvo zahraničných vecí zas stručne informovalo, že výnimky neudeľuje.

Bežní smrteľníci

Ak by totiž chcel o výnimku požiadať bežný človek, musel by sa prv skontaktovať s členom vlády, ktorého by o ňu požiadal. Treba však brať ohľad na to, že výnimka na prekročenie hraníc Slovenskej republiky bez absolvovania karantény však hneď neznamená aj to, že sa človek môže vrátiť len tak a navyše bez negatívneho testu, podobne ako Holý. Štátna doména hovorí o tom, že také niečo je možné len v “odôvodnených prípadoch” a ak sa to uvádza v predloženej žiadosti.