KORONAVÍRUS Žilinčania môžu využiť 52 odberných miestností v 28 lokalitách

ŽILINA – Žilinčania môžu na víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 využiť 52 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách mesta. Otestovaných by malo byť približne 65.000 ľudí vo vekovej kategórii nad 15 a do 65 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Pripomenul, že testovanie sa uskutoční počas víkendu od 23. do 24. januára. "Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 h, s dvoma prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.45 h. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 h, aby stihli testy vyhodnotiť," uviedol Miškovčík.

Miesta pre testovanie v Žiline z väčšej časti kopírujú geografické umiestnenie volebných miestností, ako to bolo pri celoplošnom testovaní vlani. "Počas dvoch testovacích dní však budú môcť využiť Žilinčania ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť v ktoromkoľvek čase. Niektoré odberné miesta nebudú fungovať celý víkend. V sobotu bude k dispozícii odberné miesto na Budatínskom hrade a v Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu budú fungovať odberné miesta v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní. Samospráva aktuálne pripravuje aj elektronické prihlasovanie na testovanie vo vybraných odberných miestach v Žiline, o podrobnostiach bude včas informovať," doplnil hovorca mesta.

"Opäť nás čaká náročný víkend, v ktorom bude potrebná spolupráca všetkých. Prosím najmä o toleranciu a zodpovednosť. Možno bude potrebná naša trpezlivosť pri čakaní na odberných miestach, ak sa budú tvoriť rady. Prosím opäť všetkých, ktorých sa testovanie týka, aby si návštevu odberných miest rozdelili v čase a nenechávali na poslednú chvíľu. Zo skúseností vieme, že najväčší nápor sa dá očakávať v sobotu ráno, menej ľudí chodí na testovanie večer. Robíme všetko pre to, aby víkendové testovanie prebehlo bezproblémovo. Verím, že to spoločne zvládneme," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Všetky aktuálne informácie nájdu Žilinčania na internetovej stránke mesta, na osobitnej internetovej stránke https://koronavirus.zilina.sk alebo na mestskej stránke na sociálnej sieti. "Vzhľadom na aktuálnu realizáciu prípravy odberných miest na plošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa môžu lokality v Žiline ešte zmeniť," upozornil Miškovčík.