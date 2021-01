Nečakaný vyhadzov z Akadémie policajného zboru: Blaha a Chmelár končia! Obrovská strata, reaguje Naď

BRATISLAVA - Podlanec Ľuboš Blaha končí na Policajnej akadémii. Spolu s ním nepredĺžili zmluvu ani politológovi Eduardovi Chmelárovi, ktorý sa snažil viackrát preraziť v politike. Obaja to potvrdili na sociálnej sieti.

Poslanec za Smer Ľuboš Blaha dlhé roky učil na Akadémii policajného zboru, rovnako ako aj politológ Eduard Chmelár. Obom však tento rok nebola predĺžená zmluva. Chmelár na sociálnej sieti hovorí o diktatúre. "Každá dikatúra začína umlčaním intelektuálov," napísal Chmelár.

"Ja ako aktívny občan, ktorý kritizuje všetky vlády za ich nedemokratické postupy a korupčné praktiky, dlhodobo nastavujem vlastnú kožu. Žiadna vláda však neohrozovala akademické slobody tak ako Matovičova," píše politológ.

Aj poslanec Ľuboš Blaha píše, že za jeho prepustenie môže práve vláda Igora Matoviča. "Aká náhoda - akadémia je v rukách ministerstva vnútra, tento rezort je v rukách OĽaNO, Chmelár a Blaha patria medzi najväčších kritikov OĽaNO a oboch stihne navlas rovnaký osud - nepredĺžia im zmluvy," uvádza Blaha na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra to odmieta

Blaha aj Chmelár vidia za ich vyhadzovom politické čistky. "Politológov, o ktorých píšu v Oxforde, vyhadzujú zo štátnych vysokých škôl ako politickú pomstu za ich názory. To nevymyslíš, to je matovičovské Slovensko. Na politické čistky si vytvorili špecifický proces. Vláda si vymyslela 10-percentný paušál, ktoré musí naplniť každé ministerstvo a každá štátna inštitúcia - presne toľkoto ľudí musia vyhodiť. Ako prví idú pochopiteľne kritici vlády a nepohodlní úradníci," napísal Blaha. MInisterstvo vnútra odmieta, že by poslancovi a politológovi nebola predĺžená zmluva na základe príkazu z Ministerstva vnútra.

„Akadémia postupuje výlučne v súlade so zákonom a pán Chmelár nie je výnimkou. Po niekoľkých rokoch mu zmluva na Akadémii prirodzene končí,“ povedal pre denník Štandard hovorca rezortu Petar Lazarov.

Obrovská strata, reaguje Naď

Na nepredĺženie zmluvy zareagoval na sociálnej sieti aj minister obrany Jaroslav Naď. "Tak som sa práve dozvedel, že Chmelár a Blaha skončili na Akadémii policajného zboru, lebo im rektorka nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo," napísal ironicky minister obrany.