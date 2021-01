ROZHOVOR s poslancom Herákom z OĽaNO: Igor Matovič sa nestal premiérom kvôli statusom!

BRATISLAVA - Je už poslancom Národnej rady takmer celý kalendárny rok a za ten čas sa stihol v parlamente udomácniť, spoznať kolegov, no aj niekoľkokrát nahlas povedať svoj názor v ostrej konfrontácii s niektorými opozičnými poslancami. Reč je o zákonodarcovi Jánovi Herákovi z hnutia OĽaNO, ktorý pre Topky poskytol rozhovor. Okrem toho, že do parlamentu prišiel hájiť aj záujmy rómskej komunity, popísal aj svoj napätý vzťah s Milanom Mazurekom či svoj pohľad na aktuálnu stratégiu testovania na nový koronavírus.

Ste už takmer rok poslancom Národnej rady. Aké to je? Udomácnili ste sa už v parlamente?

Ďakujem za pozvanie. Áno, ten rok bol, myslím si a som o tom presvedčený, veľmi pestrý. Do parlamentu som išiel s presvedčením, ktoré stále mám, že som chcel pomôcť práve rizikovým skupinám, hlavne v sociálnej oblasti, kde som „doma“. Bohužiaľ nám ale koronavírus znepríjemnil pracovnú stránku, ako aj iným poslancom. Bolo a je to niečo nové, ale veľmi rýchlo som sa udomácnil, zvykol som si na nové prostredie, procesy, metódy... Život poslanca ma napĺňa, no prináša aj rôzne riziká.

Ak si odmyslíme pandémiu koronavírusu, báli ste sa niečoho, keď ste nastúpili ako poslanec prvýkrát?

Ja som až taký veľký strach nemal. Isteže, s veľkým rešpektom a pokorou som prijal túto novú pozíciu poslanca, no mal som prirodzený rešpekt napríklad aj pred samotným hlasovaním, naštudovaním si zákonov, procedurálnymi záležitosťami a tak ďalej. Status poslanca prináša neskutočné množstvo práce. To nie je len o stláčaní tlačidiel, ako si to mnohí predstavujú, lebo aj také hejty prichádzajú z mnohých strán. Je to napríklad aj vtedy, keď zavesím nejaké video, kde sa ľuďom len prihovorím a prichádzajú správy ako „však ty len berieš veľké peniaze, Ty indián“. O tom to naozaj nie je! Som aj vo výbore pre sociálne veci, takže naštudovať si všetok ten materiál, a ja som v tomto veľmi dôsledný, je skutočne veľmi náročné. Opakujem, išiel som do toho úprimne, ale mal som pred tým rešpekt!

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako ste sa dostali do výboru?

Ponuku mi dal náš klub OĽaNO. Tým, že ma poznajú roky, vedeli, že sa venujem sociálnej oblasti viac ako 15 rokov, dostal som ponuku, ktorú som veľmi rád prijal. Do iného výboru by som zrejme nešiel, lebo napríklad ekonomika alebo branno-bezpečnostný výbor nie sú moje silné stránky. Tie témy, sú mi síce blízke, lebo sa premosťujú do sociálnych vecí, ale sociálne veci ako také sú pre mňa skutočne alfou a omegou.

Ako dieťa alebo tínedžer by ste si pomysleli, že jedného dňa skončíte v parlamente, navyše počas tohto ťažkého obdobia?

Ako dieťa ešte nie... Možno mi neuveríte, ale keď som bol študentom na vysokej škole, tak sme sa ako študenti boli pozrieť v rámci exkurzie do parlamentu. Vtedy som Petrovi Pollákovi (europoslanec za OĽaNO, pozn. red.) povedal, že raz budem aj ja poslancom Národnej rady. To som tak doslova vyhŕkol (smiech), ale pravdupovediac, mal som takú skrytú ambíciu. Povedal som si, že z pozície štatutára môjho občianskeho združenia nedokážem uskutočniť toľko zmien, ako z pozície poslanca. Takže, tá túžba tu bola, no nehovorím, že som po tom túžil deň čo deň. Ja som si svoju prácu robil zodpovedne a to je to, čo ma naozaj baví. Peter Pollák mi potom na túto moju vetu odpovedal „Dúfam, že áno“. Tak sa to nakoniec podarilo.

Poďme ale na vážnejšiu tému. Ako vládny poslanec sa už angažujete aj v koalícii. Pozrime sa na konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom. Ako sa pozeráte na túto koaličnú roztržku, hlavne v čase, keď máme kolabujúce nemocnice v dôsledku covidu a približne stovku nových obetí denne? Asi to neprispieva k stabilite koalície...

V prvom rade by som chcel veľmi otvorene a zodpovedne povedať, že premiérovi skutočne ide o navrátenie sa predpandemickej situácie. Skutočne mu veľmi záleží na zdraví každého občana, o tom som presvedčený. Čo sa týka toho sporu, je to vylúčene ich spor. Samozrejme, veľmi to atmosfére vo vláde a v spoločnosti nepomáha, to dnes hovoria aj koaliční aj opoziční poslanci. Budem parafrázovať aj nášho podpredsedu parlamentu Gábora Grendela, ten spor medzi nimi nie je úplne v poriadku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ale v konečnom dôsledku sa vždy vedia dohodnúť. Nerád by som urazil akékoľvek médiá, ale častokrát práve tie si na tomto prihrievajú polievočku. Ten spor sa podľa mňa ale v krátkej dobe skončí, pretože to vnímajú aj ľudia, verejnosť - a nie práve pozitívne. Napriek tomu si práve Igora zvolili pretože on je ten, ktorý azda najviac, ešte ako poslanec, bojoval za spravodlivosť, odhalil tie najväčšie, nechutné korupčné kauzy. A ja verím, že ľudia sú o tom aj naďalej presvedčení a veria tomu, že Igor tam nešiel preto, aby sa tam hádal so Sulíkom. Ako koaličný poslanec za OĽaNO to nevnímam práve pozitívne, a tiež som proti tomu, aby sa dvaja čelný predstavitelia vlády takto hádali.

Spomínali ste, že Matovič so Sulíkom sa nakoniec aj tak dohodnú. Aká je to dohoda, keď premiér v priamom prenose nazve vlastného ministra idiotom?

Pozrite, ja viem, že Igor Matovič a Richard Sulík sa poznajú roky. Asi si povedali takýchto škaredých výrazov za tie roky viackrát. Vôbec nie som zástancom tohto štýlu komunikácie. Možno to nebude príjemné pánovi Sulíkovi, budem veľmi otvorený, ale viackrát sa zmienil, že nie je za celoplošné testovanie, na druhej strane na vláde povedal, že je za celoplošné testovanie... Častokrát aj ja sám mám problém vyhodnotiť situáciu, čo vlastne chce. Premiér je určite za to, aby sa bežný život čím skôr vrátil do normálu, ale mám pocit, ako keby Richard Sulík trochu nechápal vážnosť situácie. Nechcem sa hlbšie venovať tejto téme, lebo toto je spor medzi nimi. Ak sa ale pýtate na to, či je v poriadku, že Igor nazval Sulíka idiotom, tak to nie je úplne v poriadku.

Prejdeme na parlamentnú úroveň vzťahov medzi OĽaNO a SaS. Verejnosť mala počas posledného týždňa možnosť sledovať priebeh schôdze, kde vedúca zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) veľmi vážne kritizovala spôsob predloženého návrhu od poslancov OĽaNO. Podľa nej mali len 15 minút na preštudovanie, kým sa o ňom bude hlasovať. Aké sú vzťahy tam?

Osobne nemám absolútne žiadny problém so žiadnym poslancom zo strany SaS, ani strany Za ľudí alebo Sme rodina, práve naopak. Vychádzame dobre, spolupracujeme na rôznych návrhoch. Čo sa týka poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, veľmi rozhorčene reagovala, na čo má samozrejme právo. Ak to aj nebolo štandardné, pani poslankyňa Kavecká pozná mnoho starostov a primátorov, ktorí ju o to priam žiadali...vychádzala práve z tohto faktu. Aj preto sa rozhodla tak urgentne predložiť pozmeňujúci návrh – samozrejme v prospech samospráv a teda aj ľudí. Ale verte mi, že mnoho starostov a primátorov, jej za to úprimne poďakovali. Či to bolo správne? Áno bolo, pretože my poslanci za OĽaNO sme v NRSR, aby sme pomáhali, a nie preto, aby sme sa tam tvárili že niečo robíme. Toto je pre mňa maximálna priorita.

Povedali ste, že s Igorom Matovičom sa poznáte predovšetkým ako ľudia. Vyvinuli ste na vašom klube nejakú iniciatívu alebo intervenciu voči premiérovi, aby napríklad zmenil svoj štýl komunikácie? Vychádzam hlavne z jeho početných statusov na sociálnej sieti. Podľa posledných prieskumov sa dokonca zdá, že tento štýl komunikácie vášmu hnutiu skôr škodí.

Vychádzal by som z genézy. Keď bol Igor Matovič opozičný poslanec a zároveň predseda klubu, tak ľudia ho milovali a chceli zmenu. Svojským spôsobom poukazoval na kauzy a nezľakol sa predošlej garnitúry a ich zastrašovania. A skutočne dokázal urobiť zmenu. Spoločnosť si to vyžadovala. Ľuďom prekážalo, čo sa tu za vlády Smeru dialo. Vtedy málokto hejtoval jeho statusy a dokonca si dovolím povedať, že boli častokrát ostrejšie ako teraz. Dnes sa už, prirodzene, na neho pozerajú ako na premiéra a tie statusy, ktoré on píše, sú proste jeho statusy – to je Igor Matovič. Aj mnohí politológovia potvrdili, buď ho ľudia milujú alebo ho nenávidia. Nechcem to samozrejme zľahčovať, lebo je premiér, to je holý fakt. Ale verte mi, že mnoho ľudí, ktorých poznám, sú za tie jeho statusy radi. Sú občas mierne štipľavé, možno by to niekedy až tak emočne nemusel. Nezabúdajme, že Igor sa nestal premiérom len preto, že písal statusy. Igor sa stal premiérom, lebo to Slováci chceli. K prieskumom sa veľmi vyjadrovať nechcem, tam sa to mení podľa „orientácie“ či objednávateľa agentúry. Zväčša je predčasné o tom vôbec rozprávať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Veríte, že v súčasnej podobe vláda vydrží celé 4 roky?

Verím tomu, že áno. Som o tom presvedčený, lebo sme (v rámci koaličných strán) išli do ťažkého boja s cieľom zmeniť zúfalú situáciu na Slovensku. Verím tomu, že sú o tom presvedčení aj SaSkári aj Za ľudí a samozrejme aj strana Sme rodina. V rámci našej strany, som za ten rok mal dosť času všetkých v klube OĽaNO spoznať. Ani jeden tam nešiel preto, aby sa nabalil. Ale aby sme dosiahli pozitívne zmeny. Verím tomu, že všetky koaličné strany si to maximálne uvedomujú a urobia všetko preto, aby táto vláda vydržala.

Prejdime na vaše aktivity ako poslanca. Za posledné mesiace sme si mohli všimnúť, že máte veľmi negatívny vzťah k niektorým poslancom opozičnej Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), predovšetkým k poslancovi Milanovi Mazurekovi. Jeho vystúpenia vás často privádzajú do vytrženia, keď reagujete vo faktickej poznámke. Máte s niekým z týchto poslancov aj osobnú skúsenosť mimo pléna?

Osobný kontakt mám len na úrovni pozdravu na chodbe. Samozrejme, že ja nemám záujem si s nimi budovať akýkoľvek kamarátsky vzťah. Pre nás sú to naozaj fašisti, ktorí nemajú čo robiť v parlamente a dôkazom je už spomínaný Milan Mazurek, ktorý dostal pokutu vo výške 10-tisíc eur za šírenie fašistických rečí. Na internete je o ňom niekoľko videí, kde reaguje veľmi agresívnym, arogantným a vulgárnym spôsobom aj voči Rómom. Spomenúť treba aj udalosť na vlakovej stanici, kde bola nechutným spôsobom atakovaná moslimská rodina.

Tieto ich aktivity mi už prekážali aj ako občanovi, o to viac ako poslancovi. Už vtedy mi prekážalo ich správanie a bol som skutočne presvedčený o tom, že oni nemajú čo robiť v NRSR. No verím tomu, že je na SVK stále dostatočný kopec inteligentných ľudí a aj ľudí so sedliackym rozumom, ktorí chápu, že ĽSNS tejto vážnej pandemickej situácii neprospieva – práve naopak.

Na margo predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu by som ešte veľmi rád dodal, že čísla 1488 o niečom svedčia a ja verím, že ten rozsudok (kauza šekov s hodnotou 1488 eur, kde sa čaká na rozsudok Najvyššieho súdu SR, pozn. red.) bude naozaj právoplatný a že MK skončí tam, kde má skončiť. To nebolo len o tom, že on chcel darovať šek sociálne slabšej rodine. Bol tam skrytý fašistický podtón... Ak takýto človek má zastupovať slovenský národ, tak potom sa naozaj nie len ja, ale aj ostatní majú čoho báť.

Prečo si myslíte, že je dôležité neustále upozorňovať na prešľapy poslancov ĽSNS? Niektorí volia stratégiu ignorovania.

Neviem, či je úplne vhodné ignorovať ich prejavy. Treba ľudí edukovať a na ich konkrétnych slovách a činoch poukazovať na zlo, ktoré šíria. Netreba to úplne paušalizovať alebo sa tváriť, že som voči tejto strane zaujatý. To nie som. Ale keď vystupujú poslanci ako Milan Mazurek a vyjadrujú sa napríklad k ekonomike alebo podnikateľskému prostrediu, o tom, že nám je vo vláde jedno ći ľudia majú príjem, alebo z čoho platiť účty, fungovať, tak ma to nenechá chladným. Nech sa teraz kotlebovci netvária, že nám je to jedno. To absolútne nie je. Treba si však uvedomiť, že v prípade Milana Mazureka ide o „dar reči“. On vie neskutočne premosťovať a v podstate klamať. Najprv by mal predsa začať tým, že dnes nám ľudia umierajú a nemocnice kolabujú a netýka sa to už len rizikových skupín.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na toto napríklad zabúda a tvári sa, že je to celé len nejaká chripôčka, ako hovorí ich predseda a liečiť to máme vodkou s brohmexinom. Je to brutálna absurdita. V ĽSNS ďalej nemajú vôbec problém napínať svaly ako to častokrát robí poslanec Suja, ktorý nám napríklad fyzicky bránil vystúpiť za rečníckym pultom, alebo sa vyhrážať poslancovi SaS, ktorý tam predložil nejaký transparent. Netreba tiež zabúdať na to, kto poslanec Miroslav Suja je a akú má „pestrú“ minulosť. Títo poslanci skutočne stále zabúdajú, že dnes je zdravie pre nás to najcennejšie čo máme a netreba sa tváriť ako najväčší gerojovia. Hlavne ak niekto ide pred Matovičov dom a dokonca s truhlou a samozrejme bez rúšok... oni ignorujú všetky nariadenia, ktoré my ako občania máme dodržiavať.

Vám to príde normálne? Vám príde normálne vyhrážať sa rodine truhlou ako symbolom poslednej rozlúčky? Keď som sa ho na toto pýtal v parlamente, začal sa smiať. Čo je to za výpovednú hodnotu?

Hrá tu hlavnú úlohu diskriminačná až rasistická karta?

Rozhodne áno. Oni sa tvária, že majú mnoho rómskych kamarátov a že pre nich niekoľkí dokonca pracovali. Ohrádzajú sa aj tým, že nie sú rasistickí, no keby neboli rasistickí, tak tie videá, čo propagujú by zrejme tiež neexistovali. Dokonca sa Marian Kotleba na istej manifestácii vyjadril, že „asociálov a cigánov tu nechceme“. Tak sa pýtam, nie je rasista?

Voči týmto poslancom budem aj naďalej kritický, lebo verím, že som tam aj od toho. Nezastupujem len sociálnu oblasť, ale samozrejme aj rómsku komunitu. Ja som sám Róm, čiže chcem pomôcť aj Rómom, aby sa aj oni mali dobre na Slovensku. Samozrejme, že budem pomáhať len Rómom, ktorí naozaj chcú. V tomto som veľmi kritický, pretože tu máme aj Rómov, ktorí len zneužívajú sociálny systém. Ale zase na druhej strane netreba zabúdať na to, že vyše 20 rokov, za čias Fica, im vláda veľmi nepomáhala, všetko riešili mimovládne organizácie. V rámci úlohy štátu na to totálne zabudli. To, že roky ignorovali túto tému spôsobilo aj to, že dnes Rómovia pokojne mohli pracovať, mať slušnejšie podmienky na život. Takto živoria v osadách. Ja som si tie osady pozrel a videl som skutočnú situáciu a tiež to, že to nie sú len reči. Roky som totiž robil ako terénny sociálny pracovník s Rómami. Tie osady dodnes mnohé fungujú bez vody, kanalizácie, deti nechodia do školy... je to katastrofa. Prečo sa tomu vláda Smeru nevenovala? Kam tie peniaze utekali? Ani raz to nebolo v programovom vyhlásení vlády. Po voľbách prvýkrát v histórii máme v PVV riešenie rómskej otázky a ja som vďačný, že tam mám Peťa Polláka ml., Jarku Vaňovú, ktorí sú fundovaní kolegovia a spoločne sa tejto téme chceme venovať.

Vnímate túto tému rozdielne v rámci regiónov Slovenska? Napríklad inak na západe a inak na východe?

Samozrejme. Na východnom Slovensku je situácia Rómov oveľa horšia. Západe má viac pracovných príležitostí, Rómovia, a mnohí hlavne z východu, museli prísť za prácou sem, aby uživili svoje rodiny. Čiže ak sa pýtate na ten regionálny rozdiel, tak ten je výrazný aj pre majoritu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Spýtam sa aj na ostatných kolegov z opozície – Smer, Hlas. Aký máte vzťah s nimi? Ak riešite nejaký návrh zákona, viete prísť v rámci hlasovania do nejakého bodu prieniku, konsenzu?

Áno. Ja si nemyslím, že všetci poslanci za stranu Smer sú zlí ľudia. To sú mnohí fundovaní ľudia. To, že sú „hlasosmeráci“ neznamená, že nevieme prísť k nejakému spoločnému názorovému prieniku. Ja som minulý rok predložil ešte počas novembra novelu zákona o sociálnom práve ochrany detí a sociálnej kurately, kde za tých 10 mesiacov som skutočne ako poslanec NR SR presadil pomoc tým, ktorí často končia na ulici. Tam mi aj opoziční poslanci vrátane ĽSNS a Smeru zahlasovali. Nemyslím si teda, že každý z nich je zlý človek. Politicky sa však nemusíme na všetkom zhodnúť. Som ale kritický aj voči mnohým poslancom Smeru a Hlasu. Mal som veľmi ostrý konflikt s Erikom Tomášom (Hlas-SD), taktiež s Ľubošom Blahom (Smer-SD), ktorý tam jednoducho klamali, že deťom berieme obedy. Názorový stret som mal aj s Petrom Pellegrinim, lebo jednoducho nemám rád klamstvá, keď sa hlavne z pozície ústavných činiteľov klame verejnosti. To by bolo veľmi smutné, aby som sa ja ako poslanec, ktorý sa pohybuje v sociálnej oblasti 15 rokov k tejto téme nevyjadril. Treba otvárať ľuďom oči a netreba byť populistickí, a to bohužiaľ smeráci sú, pretože padli a nevedia zniesť, že je tu nová vláda.

Na nedeľnej vláde sa schválila nová stratégia, podľa ktorej sa budú celoplošne testovať občania krajiny. Bol stanovený termín na testovanie od 18. do 26. januára s tým, že 27. januára začne platiť sprísnený zákaz vychádzania a zároveň začne platiť platnosť certifikátov týchto testov. Čo hovoríte na tento nový štýl boja s pandémiou?

Nie som síce zdravotník, ale za celoplošné testovanie som zahlasoval. Viackrát som sa o tom zmienil aj v médiách aj na sociálnych sieťach. Naša poslankyňa Monika Kavecká veľmi jasne v televízii spolu s profesorom Vladimírom Krčmérym povedala, že musíme odhaliť ohniská nákazy v rámci Slovenska, ktoré dnes nevidíme. Tých 9 dní je naozaj dostatočný čas na to, aby ľudia išli na test vo svoj prospech, pre svoje rodiny, blízkych. Chápem, že ľudia budú opäť nadávať, že s týmto prišiel Matovič a že ide proti odborníkom a neviem komu ešte... Je to však jeden z najlepších spôsobov ako to celé čo najskôr zastaviť.

Ľudia možno nadávajú aj kvôli objednávkovému systému na antigénne pretestovanie, ktorý na webe v pondelok nefungoval tak, ako mal...

Možno by som sa trochu vrátil do minulosti v rámci lockdownu aj núdzovému stavu. Peter Pellegrini 16. marca 2020 vyhlásil pomaly núdzový stav pri počte nakazených 44. Povedal takú jednu vetu v zmysle „nechcite od vlády aby Vám niečo dávala a pomáhala, nech si ľudia pomôžu sami ako najlepšie vedia“. Dnes máme denno-denne približne sto obetí, plné nemocnice, ktoré kolabujú a my to celoplošné testovanie potrebujeme ako soľ aj napriek tomu, že to je nepríjemné a že to ľuďom prekáža a že ich tým „obmedzujeme“. Ak nevydržíme ako národ, spoločnosť, tak sa toho covidu nezbavíme ani za dva, ani za tri, ani za štyri mesiace. Ja naozaj nemám pocit, že by minister Marek Krajčí, odborníci a premiér chceli za každú cenu znepríjemniť našim občanom život. Ak sa pýtate na to, aký názor mám na celoplošné testovanie, tak som rozhodne za. Je to preto, aby ľudia skutočne pochopili, že zdravie a život je pre nás to najcennejšie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Budem parafrázovať pána Krčméryho. Áno, možno sme mali dať tvrdý lockdown už omnoho skôr. To celoplošné testovanie, ktoré prebehlo prvýkrát koncom októbra, nebolo zrejme až také stopercentné, ako sme si všetci predstavovali. Mali sme tu Vianoce, vláda a všetci chceli, aby tvrdý lockdown nebol počas Vianoc, pretože sme si chceli dopriať čas s našimi rodinami... Jediné čo považujem za kritické a nie úplne správne rozhodnutie je, že sme nedali tvrdý lockdown. Dnes nám ale tvrdý lockdown, ktorý máme, ukázal, že nám tie čísla pomaličky klesajú. Čiže ja som rád, že ľudia začali byť zodpovední ešte viac. Ak budeme všetci jednotní, a obmedzíme na istý čas stretnutia s rodičmi a starými rodičmi a tak ďalej, vrátime sa k bežnému životu veľmi skoro.

Keď už sme pri lockdowne... Ako sa pozeráte na výnimku, ktorý hlavný hygienik Ján Mikas udelil vicepremiérovi pre legislatívu Štefanovi Holému na cesty do zahraničia za rodinou? Holý navyše verejnosti povedal, že im takéto výnimky zabezpečí tiež ak chcú. Neprispievajú tieto vyhlásenia skôr k destabilizácii aktuálnej pandemickej situácie? Kritika sa mu ušla kvôli papalašizmu.

Ja sa k tomuto nechcem vyjadrovať. Myslím, že ako Mikas tak Holý sa už vyjadrili. Spolu s pánom Holým tam bolo cca 2000 výnimiek, tak prečo to upriamovať len na pána podpredsedu vlády??? Premiér Matovič sa k Holému tiež vyjadril v zmysle, že toto nebolo úplne správne. Samozrejme, že to vzbudzuje obrovskú nedôveru verejnosti voči vláde, nebol to správny ťah. Ale ani ja nepovažujem za správne sa k tomu ešte vyjadrovať.