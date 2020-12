Ostrá roztržka v parlamente! Blaha s Herákom si skočili do vlasov, rozhádali ich obedy zadarmo

BRATISLAVA - To, čo sa dnes počas kratšej schôdze v parlamente odohralo nemalo ďaleko od ostrého konfliktu. Hlavnými aktérmi boli poslanec Smeru Ľuboš Blaha a poslanec z klubu OĽaNO Ján Herák. Poškriepili sa totiž na téme obedov zadarmo a ani jeden to tomu druhému nedarovali.

"Paradigma bola, že obedy zadamo mohli mať len deti v hmotnej núdzi. Kto to je na Slovensku, povedzte mi? Väčšinou sú to Rómovia, väčšinou sú to ľudia z osád, z rómskych komunít. V poriadku, tí si to zaslúžia, ale ja sa pýtam, prečo to nechcete dať aj tým ľuďom, ktorí majú trošku viacej?" pýtal sa Blaha v pléne, keď sa riešila téma obedov zadarmo. "Vy ste čo? Vláda Rómov? Týchto ostatných ideme trestať?" spýtal sa Blaha v pléne.

Blaha si najskôr pomýlil poslanca, potom povedal, že rómske osady dostanú podporu na úkor chudobných ľudí

"Zoberiete dieťaťu obed, perkelt, aby ste dali bankám 1,2 miliardy. Veď to je neuveriteľné. A ešte sa im vysmievate do tváre. Pán Pollák (Peter Pollák, OĽaNO, pozn. red.) sa smeje. Lebo jeho rómske osady dostanú. Fantastické. Vy sa na tom smejete. Oberáte o práva tých najslabších a vy sa rehlite do ksichtu týmto ľuďom," adresoval výčitky smerom na poslancov OĽaNO Blaha. "Vy predpokladám ani nemáte rodinu. Máte rodinu? To je niečo neuveriteľné, takýto človek. Vaše detičky dostanú, že?" spýtal ostro sa poslancov Ľuboš Blaha.

Následne musel priebeh schôdze krotiť podpredseda parlamentu. Nakoniec vysvitlo, že si Blaha Poláka pomýlil s poslancom Jánom Herákom. "Ako sa vy voláte? Poslanec Herák. Prepáčte, ja som sa pomýlil vo vašom mene, lebo ste taká známa osobnosť," poznamenal ironicky Blaha.

Herák sa neudržal

Po týchto slovách sa neudržal poslanec OĽaNO Ján Herák, ktorého sa dotkli slová Blahu v pléne. Okrem toho podľa Herákových slov Blaha zaútočil aj na jeho rodinu. "Poďme postupne. Pozerajte sa na mňa. Volám sa Ján Herák, keby ste náhodou nevedeli. Áno mám rodinu, mám krásnu rodinu. Pán Blaha, urážať sa nenechám, pretože ste tu v tomto vystúpení pourážali viac než dosť," začal Herák.

"Hovoriť, že deti v hmotnej núdzi sú väčšinou tie rómske, je totálna absurdita. Na rozdiel od vás pán Blaha, ja som v teréne 12 rokov. Poznám mnoho sociálnych pracovníkov. Mám aj štatistiky. Nie je to pravda, že tieto deti sú rómskeho pôvodu," dodal Herák a nasledne povedal Blahovi, že ohľadom obedov zadarmo klamú.

Bol drzý, arogantný a diskriminačný, tvrdí Herák

"Ako človeka, ktorý má rodinu, sa ma to dotklo, keď sa ma spýtal či mám rodinu. Pourážal ma tam na všetkých možných úrovniach. Bolo to dosť nepríjemné aj ostatní poslanci nad tým krútili hlavou," povedal neskôr pre Topky na margo tohto konfliktu poslanec OĽaNO Herák. Blahove slová o deťoch v núdzi, ktoré sú podľa neho väčšinou z rómskych osád považuje navyše za rasistické. "Považujem to za diskrimináciu, pretože sám vyjadril, že väčšina ľudí v hmotnej núdzi je rómskych. Podľa mňa pán Blaha navyše určite vedel ako sa volám. Bol vyslovene arogantný," povedal Herák.

Blaha zopakoval svoje stanovisko

Následne Blaha na Herákove slová opäť zareagoval. "Ja som naozaj nevedel, že vy ste z detského domova a vôbec som sa nechcel dotknúť vás. Ja som naozaj nevedel, že aké je vaše meno, tak mi to prepáčte. Pointa bola, že nepomáhajme iba tým najchudobnejším. Nijako nespochybňujem, že tým patrí pomoc. Opakujem, aj rómskej menšine, aj ľuďom, ktorí nie sú z rómskej menšiny, všetkým tým najchudobnejším. Ja iba hovorím, že ten škandinávsky model je aj tom, aby sme pomáhali aj stredným vrstvám a to bol ten náš prístup. A toto je podľa mňa veľmi dobré pre kohéziu spoločnosti, aj preto, aby sme deti nesegregovali. Chápeme sa. Toto bol zmysel môjho argumentu," odkázal Herákovi Blaha.