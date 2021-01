KORONAVÍRUS Zaočkovaná Cibulková chce odčiniť svoj omyl: VIDEO Pozrite sa, ako pomáha pri testovaní

BRATISLAVA - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa počas minulých týždňov nechceme zviditeľnila po tom, ako ju a jej manžela prednostne zaočkovali proti ochoreniu Covid-19, hoci v prvej fáze očkovacej stratégie boli výhradne ľudia z prvej línie ako napríklad zdravotníci. Za svoj omyl sa už niekoľkokrát ospravedlnila, no teraz to berie ešte vážnejšie a ako spôsob odčinenia tejto chyby si zvolila prijatie ponuky ministerstva zdravotníctva a bude pomáhať počas testovania v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde sa nachádza mobilné odberové miesto.

Cibulková povedala, že jej práca bude v sekcii administratívy, a teda zapisovanie údajov testovaných ľudí. "Ja som sa s tým očkovaním trochu ponáhľala, no aj tak by som chcela povedať ľuďom, že je to dôležité. Je to jediná šanca naspäť do nášho normálneho života. Verím, že tá dnešná moja podpora tu bude dnes za niečo stáť," povedala Cibulková, ktorá dodala, že jej služba prebieha od siedmej do dvanástej hodiny.

VIDEO Cibulková dnes poskytne svoju pomoc v NÚDCH v Bratislave:

Prišla bez manžela, ktorého tiež prednostne zaočkovali

Tiež povedala, že prioritou je jej sedemmesačný syn, ktorý ju tiež potrebuje. Preto však prišla sama, keďže s ním musel doma niekto ostať. Tým človekom je jej manžel, ktorý bol ale spolu s ňou tiež prednostne zaočkovaný. "Môj manžel je vždycky rád, keď môže pomôcť. Zostal však doma s našim synom, o ktorého sa doma stará. Myslím, že ja som bola tá hlavná medializovaná osoba, kvôli ktorej sa to celé spustilo, takže som zodpovedná," hovorí Cibulková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vedľajšie účinky nemala, pomáhať chce aj v iné dni

Tá s manželom tiež pôjde aj na druhé kolo očkovania. "Mali by sme dostať druhé očkovanie do 3 týždňov. Budem o tom oboznámená, kedy mám prísť," povedala Cibulková, ktorý dodala, že po očkovaní nemala vedľajšie účinky. Tiež povedala, že má záujem podať svoju pomocnú ruku aj v iné dni a nie len dnes. "Určite by som veľmi rada pomáhala aj v iné dni, ale ako som presne povedala, moja priorita je môj syn, ktorého stále kojím. Určite ale veľmi rada ponúknem svoje služby ministerstvu a som tu," uzavrela.

Príchod Cibulkovej ocenila aj medicínska riaditeľka NÚDCH Jana Kosnáčová. "Veľmi oceňujem to, že aj ona sama je matkou a má doma malé dieťa a napriek tomu má čas a chuť prísť pomôcť iným deťom. Táto jej činnosť v epidemiologickej situácii má aj taký význam, že ukáže dôležitosť testovania no aj preventívne opatrenia ako očkovanie," prezradila novinárom Kosnáčová.

Rezort je pripravený s Cibulkovou ďalej spolupracovať

"Za ministerstvo zdravotníctva môžeme skonštatovať, že oceňujeme prijatú výzvu pani Cibulkovej. Oceňujeme, že bude robiť osvetu v dôležitej téme očkovania. Vážime si jej prístup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu," povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že Cibulková túto výzvu zobrala aj ľudsky a zobrala všetky aspekty tejto pomoci, ktorú si ministerstvo váži.