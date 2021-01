Ibrahim Maiga si nedá pokoj: Kritika očkovania proti KORONAVÍRUSU, do úst si vzal aj Cibulkovú

Maiga sa podľa jeho slov čuduje, že sa niekto dá očkovať. Prví očkovaní sú podľa neho pokusné králiky. "Nikto ešte nevie, aký dopad to bude mať na naše zdravie. Ja radšej počkám, ak sa dá," napísal na sociálnej sieti.

Na jeho slová reagovala aj polícia. Tá Maigov status na facebookovej stránke Hoaxy a podvody rozobrala vetu po vete.

"Vakcína neprišla na trh v apríli 2020, keďže prebiehal jej vývoj a testovanie, aby si výrobcovia boli istí jej bezpečnosťou. Keďže testovanie neprebiehalo na deťoch a tehotných ženách, tieto skupiny očkované nebudú. Ak by išlo výrobcovi, svetovým elitám a komukoľvek ďalšiemu o chamtivý zisk, očkovanie by bolo povinné pre všetky skupiny obyvateľov. Dnes nie je povinné pre nikoho," reagovala polícia.

Maigovi tiež odkázali, že si určite bude musieť na vakcínu počkať, keďže by mal spadať až do poslednej skupiny, ktorá bude mať na Slovensku prístup k vakcíne.

Neobišiel ani Cibulkovú

Maiga sa vyjadril aj k škandálu, ktorý vyvolalo prednostné očkovanie bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej. "Dominiku poznám, nie je to zlý človek, v tomto prípade neviem, kto zlyhal. Médiá sa toho chytili, aj premiér, lebo lepšia reklama nie je, aby sa ľudia dali očkovať," myslí si zabávač.

Aj na to mala polícia komentár. "Médiá získali informáciu ako prvé a pravdepodobne by sa zaoberali kýmkoľvek, kto by predbehol očkovacie fázy. Politici následne reagovali na vzniknuté skutočnosti," odkázali mu.

