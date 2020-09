Ibrahim Maiga opäť konšpiruje: Covid-19 je experiment! Chcú znížiť populáciu v Afrike

Na Slovensku a aj vo svete epidemiológovia evidujú vysoké čísla denných prírastko ľudí, ktorí sú infikovaní novým koronavírusom. V prvej vlne bolo najviac zasiahnuté Taliansko, ale aj Španielsko. V krajinách zomreli stovky ľudí. Zdá sa, že na Slovensku je druhá vlna v plnom rozpuku, no aj napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí veria, že ochorenie je len akýsi experiment.

Ibrahim Maiga, známy zabávač afrického pôvodu tvrdí, že jeho kamarátka, ktorá žije vo Francúzsku, sa tiež infikovala koronavírusom. Na to by zrejme nebolo nič nezvyčajné, ak by Maiga k tomu nepridal príbeh o tom, ako sa niekto snaží týmto ochorením znížiť populáciu v Afrike.

„Zobrali jej 13-krát krv v malých dávkach a urobili jej nejaké infúzie. Odvtedy začala prežívať peklo, zápal pľúc, zanesenie pľúc vodou, dýchacie problémy, hnačky, už nevládala chodiť, nemala žiadne sily, išlo to s ňou dole vodou,“ popisuje Ibrahim Maiga na sociálnej sieti.

Ďalej tvrdí, že mladá žena nakoniec vysadila lieky, ktoré jej dali a začala užívať aj Ibuprofen a iné, ktoré jej zakázali. Natierala sa africkou masťou a pila zázvorový čaj. To jej malo údajne pomôcť z najhoršieho. "Celé to vnímam ako experiment, keby sa nespamätala, tak by zvýšila štatistiku úmria na Covid-19," píše Maiga, podľa ktorého koronavírus síce existuje, ale je naň jednoduchý liek - paracetamol a iné. Maiga zároveň tvrdí, že má aj video, ktoré však nemôže zverejniť, pretože ho Facebook blokuje.

Konšpiruje aj Kotleba

Konšpirácie o koronavíruse šíria aj poslanci strany ĽSNS, dokonca jej samotný predseda Marian Kotleba. Ten je v súčasnosti obžalovaný pre kontroverzné šeky. Kotleba sa niekoľkokrát nechal počuť, že Covid-19 je len obyčajná chrípka.

Dokonca tvrdil, že vakcínou proti koronavírusu chcú ľuďom pichnúť nanočipy, pomocou ktorých ich budú neskôr ovládať. Kotleba a ani jeho poslanci nenosia rúška a ak si ich predsa dajú, tak ich majú pod nosom. Tvrdia, že pri nosení rúšok človek vdychuje veľké množstvo CO2.