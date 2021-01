Cibulkovej sa lepí smola na päty: Po očkovacom škandále si zavarila v parku, pokuta od polície

Na známu športovkyňu si v sobotu posvietili mestskí policajti. Prichytili ju v bratislavskom Sade Janka Kráľa počas prechádzky so psíkom. Na tom by nebolo nič zlé. Problémom bolo, že Cibulková si zrejme nevšimla upozornenia, ktoré hovoria o tom, že domácich miláčikov by tu ich majitelia nemali venčiť "na voľno". Nuž, stať sa to môže každému.

Policajná hliadka ale neprihliadala na to, že ide o známu tvár. Ako upozornil týždenník Plus 7 dní, naparili jej pokutu. Podľa medializovaných informácií neniesla extenistka pripomienku strážcov zákona práve najlepšie.

Hovorca mestskej polície Peter Pleva potvrdil, že "bola riešená za porušenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov". V takom prípade je možné uloženie pokuty do výšky 30 eur. Cibulková sa k tomu, čo sa stalo, zatiaľ nevyjadrila.