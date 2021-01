Ďalšie mená na očkovacom promi zozname?! Cibulková nie je jediná, aj títo predbehli zdravotníkov

Cibulkovú proti ochoreniu Covid-19 zaočkovali v nemocnici na Kramároch. "Uvedomujem si citlivosť celého prípadu a ako námestník pre zdravotnú starostlivosť preberám zaň plnú zodpovednosť," reagoval na vzniknutú situáciu námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch Alexander Mayer.

Zdôraznil, že on tenistku na očkovaní nesprevádzal. Reakciu samotnej Cibulkovej nájdete tu. Ukázalo sa, že očkovanie majú okrem nej za sebou viacerí športovci. Nie však "na dôchodku".

Nielen Cibulková

Denník Sme informoval, že ide väčšinou o aktívnych pretekárov, ktorí sa pripravujú na olympijské hry či iné podujatia. Zaočkovali ich ešte minulý týždeň v Nemocnici Svätého Michala. Tá patrí Ministerstvu vnútra SR.

Rýchlostný kanoista Erik Vlček Zdroj: TASR - Marko Erd

Zaočkovali už napríklad členov reprezentačného štvorkajaka. Kajakár Erik Vlček sa vyjadril, že prednostné očkovanie im zabezpečilo ministerstvo vnútra, keďže sú členmi Športového centra polície. "Budúci mesiac chceme odcestovať na sústredenie do Kalifornie, ktoré je pre nás v príprave na olympijské hry v Tokiu kľúčové. Keby sme neboli zaočkovaní, mohli by nám robiť problémy, nechceme riskovať, že nás odmietnu," povedal.

Vlček dodal, že vie, že iní ľudia musia čakať, a že preto ide o citlivú tému. "Beriem to tak, že ministerstvo vnútra do nás investovalo veľa energie aj peňazí a očakáva od nás nejaký výsledok," doplnil s tým, že vakcína zvyšuje ich šance na úspech. "Ak by ktokoľvek z nás teraz na mesiac vypadol z prípravy, znamenalo by to komplikácie," uzavrel trojnásobný olympijský medailista a viacnásobný majster sveta.

Národná vakcinačná stretégia má podľa všetkého trhliny. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Presný počet športovcov, ktorí dostali vakcínu, nie je známy. Minister rezortu vnútra sa novinárskej otázke o tom, či je v poriadku, ak sú medzi prvými zaočkovaní športovci, na tlačovej konferencii vyhol. Informáciu neupresnilo ani Športové centrum polície.

Slovenský olympijský a športový výbor vníma etické otázky ohľadom očkovania, športový riaditeľ Roman Buček uviedol, že určite nechcú, aby "tých 200 vakcín niekde chýbalo". Napriek tomu sa výbor obrátil na rezort zdravotníctva so žiadosťou, či by naši elitní športovci pripravujúci sa na olympijské hry nemohli byť zaočkovaní v niektorej z prvých vĺn. Odpoveď zatiaľ nedostali.

"Mohlo by sa to využiť aj ako súčasť kampane na propagáciu očkovania, keďže veľa ľudí sa ešte nerozhodlo alebo váha," povedal Buček a dodal, že podobne postupujú aj iné národné olympijské výbory.

Promi zoznam

Športovcami však "promi zoznam" nekončí. Prednostným očkovaním sa pochválil napríklad aj raper Rytmus. V jeho prípade ale nie je jasné, či išlo o žart alebo to myslí vážne.

Na sociálnej sieti zverejnil aj otázku novinára denníka Sme, ktorý sa pýtal práve na to, či ide o pravdivú informáciu. Raper si neodpustil posmešný komentár. Neskôr publikoval video, kde sa novinára pokúšal znova zosmiešniť. Dalo by sa povedať, že svojim výstupom zľahčoval aj samotnú tému očkovania, ktorá momentálne patrí k jednej z najdiskutovanejších.

Rezort zdravotníctva ale priznal, že o očkovanie už malo záujem viacero známych osobností. Nejde len o športovcov, ale aj o umelcov. O koho konkrétne hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová nepriblížila.

"Každý, kto z verejne známych osobností, športovcov, umelcov ministerstvo zdravotníctva oslovil, že je ochotný sa dať zaočkovať a napríklad tak pomôcť v komunikačnej kampani, bol požiadaný o trpezlivosť," uviedla.

Predbehli sa aj úradníci

Zoznam tých, ktorí dostali vakcínu pred zdravotníkmi, sa rozšíril napríklad aj o spolupracovníkov ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho.

Denník Pravda uvádza, že zaočkovali už aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva zdravotníctva Davida Hlubockého. Taktiež jeho manželku. Rovnako aj dlhoročnú asistentku ministra zdravotníctva Helenu Hlubockú. Sprevádzať ich mal už vyššie spomínaný Mayer.