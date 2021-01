Vodiči, pozor: Na mnohých úsekoch spôsobuje problémy zasnežená a šmykľavá vozovka

SSC na portáli zjazdnost.sk konkretizuje, že silné sneženie znižuje dohľadnosť do 50 m v lokalite Námestovo a do 100 m v lokalitách Čadca, Buková, Čierne-Polesie, Pastierske, Svrčinovec, Horelica, Východná, Brodno, Važec, Štrba, Skalité, Turany a Dechtáre. "Snehové jazyky a záveje sa tvoria na cestách v okrese Trnava, tiež v oblasti Martina a rovnako na cestách nižších tried v okrese Tvrdošín a Námestovo," upozorňujú cestári.

Na cestách III. triedy v obvode Banská Bystrica je na vozovkách zasa miestami zľadovatený sneh. Zelená vlna RTVS informuje o poľadovici na diaľnici D1 medzi Štrbou a Važcom, k opatrnosti vyzýva aj v Žiline a okolí, kde sú zasnežené a šmykľavé vozovky. "Na horskom prechode Kremnické bane je takisto zasnežená a šmykľavá vozovka," dopĺňa zdroj dopravných informácií. Snehové jazyky a záveje sa podľa Zelenej vlny tvoria aj na západe krajiny, na Záhorí či cestách v oblasti Malých Karpát.