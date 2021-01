Polícia upozorňuje vodičov: Dávajte si pozor! TAKTO sa má jazdiť na snehu

BRATISLAVA - V súvislosti so snehom na väčšine územia Slovenska prináša polícia niekoľko rád pre vodičov, ako by mali správne a bezpečne jazdiť. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Nevyhnutným základom sú podľa polície zimné pneumatiky. "Veríme, že každý má už prezuté a nečakal na prvý sneh," konštatuje. Dôležitý je tiež cit s pedálom a volantom. Vodiči by sa mali vyvarovať trhavého a prudkého pohybu, čo by mohlo viesť k šmyku a následnej dopravnej nehode. "Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," približuje polícia.

Zabúdať by nemali ani na bezpečný odstup, polícia v tejto súvislosti pripomína, že na snehu je brzdná dráha oveľa dlhšia. Vodiči by mali taktiež jazdiť pomalšie a v neposlednom rade by nemali zabudnúť na odstránenie námrazy a snehu z auta. Je to nevyhnutné nielen pre to, aby vodič dobre videl na cestu, odstránením námrazy sa zabráni padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá.