KORONAVÍRUS Medzi infikovanými je už aj poslankyňa Cigániková: V rodine nastúpil núdzový režim!

Tá začala slovami, že nie všetky "pozitívne správy" potešia. "Tak si snáď aspoň konečne pretriedim papiere v skrinkách a dočítam rozčítanú knihu. Len nech sa takto cítim až do konca. Žiadne príznaky, ani len strata chuti. Zatiaľ," popisuje svoj stav poslankyňa.

Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

Izolácia od detí a manžela

Nevie presne, kde sa mohla nakaziť, no do úvahy prichádza aj vlastná práca. "Vo väčšom kolektíve (v parlamente) som bola naposledy vo štvrtok. Síce s rúškom, ale zrejme nepomohlo. Mám malú nálož vírusu, Ct38 zatiaľ. To je asi aj dôvod, prečo je manžel negatívny," vysvetľuje Bittó Cigániková.

Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

Cigánikovej muž vraj nechal terajší stav priamo na ňu. "Nechal ma v tom samu, tak som ho na chvíľku vysťahovala. Deti budú mať výsledky dnes, preventívne som ich zadebnila v izbe. Ak nastane porucha internetu, určite sa pozabíjajú. Som zvedavá ako budeme fungovať v jednom byte, keď budú aj oni negatívni," píše sa v riadkoch od Bittó Cigánikovej.