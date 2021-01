Dohodli sa na celoplošnom testovaní? VIDEO Minister Krajčí informoval o záveroch rokovania

Aktualizované o 19:30

Po online rokovaní vlády pred novinárov predstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ten v krátkom vyhlásení, bez možnosti klásť otázky povedal, že celoplošné testovanie sa uskutoční.

"Po dlhých rokovaniach sa vláda rozhodla, že chce skríningovo pretestovať ľudí z celej krajiny a s tým izolovať ľudí, ktorí sú šíriteľmi vírusu," vyhlásil Krajčí. Premiér Igor Matovič pred novinárov, ktorí čakali na Úrade vlády od 16:30, nepredstúpil. Vláda bude pokračovať zajtra o 13-tej hodine.

Bude celoplošné testovanie? Premiér Igor Matovič avizoval, že chce opäť pretestovať celé Slovensko už budúci víkend. Testovanie nebude dobrovoľné, bez negatívneho testu, rovnako ako v Nitre, nebudú môcť ísť ľudia do práce. Vláda však ani po troch zasadnutiach nepovedala ako sa testovanie uskutoční.

"V súvislosti s plošným testovaním sme zatiaľ nedostali presnejšie usmernenia zo strany vlády. Našou prioritou je predovšetkým výrazné navýšenie trvalých MOMiek, ktoré budú pre obyvateľov dostupné na pravidelné testovanie počas celého týždňa. Len toto nám umožní mať situáciu trvalo pod kontrolou. Sme pripravení konštruktívne s vládou o všetkých otvorených otázkach komunikovať a urobiť všetko potrebné pre úspešné zvládnutie testovania," povedala primátora Bratislavy Katarína Rajčanová.

Celoplošné testovanie by sa malo uskutočniť najbližší víkend. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

"Požiadali sme ministerstvo zdravotníctva, aby čím skôr vypísalo novú výzvu na zriadenie mobilných odberových miest (MOM), ktoré majú byť dostupné pre obyvateľov nepretržite, dlhodobo, nielen počas nárazového víkendového plošného testovania. Pokiaľ sa nám aj na základe tejto výzvy podarí otvoriť ďalších 20 – 25 MOM, k existujúcim 19 MOM v Bratislave, dokážeme ľudí otestovať bez čakania v dlhých radoch a najmä práve vtedy, keď to konkrétni obyvatelia budú potrebovať. Sme pripravení spolupracovať na testovaní v Bratislave, zároveň však tiež očakávame podporu štátu pri rýchlom zriadení 20 - 25 nových MOM v Bratislave. Len tak bude efekt plošného testovania dlhodobý a nevrátime sa po krátkom čase do stavu pred testovaním," dodala Rajčánová.

Na bližšie informácie o testovaní čaká aj Trnava. "V Trnave sa pripravujeme na celoplošné testovanie počas víkendu 23. a 24. januára. Stále však čakáme na bližšie informácie a pokyny od Vlády SR," hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Nedostatok kapacít

Dlhodobým problémom je nedostatok personálu a zdravotníkov, ktorí by museli byť aj počas troch víkendov na celoplošnom testovaní. V Nitre, ale aj v iných nemocniciach je množstvo pracovníkov pozitívnych alebo v karanténe. Niektorí pracujú množstvo hodín. Ťažké to majú aj v Žiline, avšak napriek tomu veria, že na plošné testovanie sa im podarí zabezpečiť dostatok personálnych kapacít.

Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty

"Aktuálne robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili bezproblémovú organizáciu celoplošného testovania v Žiline, ktoré by sa podľa informácií Ústredného krízového štábu a Vlády SR malo uskutočniť už budúci víkend 23. a 24. januára. Hoci sa informácie menia v čase, vychádzame zo skúseností, ktoré máme z minulého roka. Intenzívne na túto tému komunikujeme s našimi partnermi, jednak s Okresným úradom v Žiline a kvôli výmene užitočných organizačných informácií aj s 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline, ktorý vlani vo vojenskom obvode Žilina zabezpečoval celoplošné testovanie. Úlohou samospráv pravdepodobne bude okrem mobilných odberných miest aj zabezpečenie kompletných testovacích tímov. Obzvlášť naši zdravotníci prežívajú mimoriadne ťažké obdobie, v ktorom prichádzajú ďalšie úlohy. Veríme však, že napriek všetkým ťažkostiam nájdeme podobne ako v minulom roku dostatok síl a personálnych kapacít na zorganizovanie testovania," povedal hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Strana Za ludí testovanie nepodporí

Strana Za ľudí nepodporuje celoplošné testovanie, je za testovanie tam, kde to má zmysel, teda v ohniskách nákazy novým koronavírusom a najohrozenejších regiónoch. Predsedníčka strany Veronika Remišová to uviedla pred sobotňajším rokovaním vlády, na ktorom má kabinet prijať uznesenie k podobe plošného testovania v nasledujúcom týždni.

Remišová ďalej uviedla, že na rokovaní budú presadzovať podporu testovania u zamestnávateľov, ktorí by mali dostať od štátu testy i finančnú kompenzáciu, takisto zvýšenie počtu mobilných odberových miest pre ľudí, ktorí sa chcú dať testovať, rovnako efektívne využívanie personálnych a materiálnych zdrojov.

Ďalší predstavitelia strany zdôraznili, že je potrebné rešpektovať názor odborníkov i argumenty, ktoré hovoria, že v súčasnom mrazivom počasí a pri predpokladanej koncentrácii ľudí by testovanie prinieslo viac rizík ako benefitov. Poukázali tiež na to, že by mohlo odčerpať ďalšie sily zdravotníkov, i na to, že v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 je nevyhnutné zefektívniť proces očkovania. Podpredseda strany Juraj Šeliga odmietol vytváranie dojmu, že ak niekto nesúhlasí s ideou celoplošného testovania, vytvára konflikt a je braný ako nepriateľ. „My nie sme nepriateľ, my chceme byť hlasom rozumu, ktorý vníma odborné názory,“ zdôraznil.

Prekvapenie z online rokovania

Artikulovanie jasného stanoviska Za ľudí k celoplošnému testovaniu je rozhodnutím predsedníctva strany po tom, ako sa oboznámilo s návrhom uznesenia vlády. Členovia koaličného subjektu však zopakovali, že tam, kde to má zmysel, odporúčajú a podporujú testovanie. Vystúpil v tomto zmysle Marek Hattas, primátor Nitry, v ktorej vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu po týždni opakuje plošné testovanie.

Rovnako tak primátor Hlohovca a podpredseda Za ľudí Miroslav Kollár, ktorý informoval, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie v Hlohovci sa mesto chystá na testovanie. Remišová uviedla, že na rokovaní vlády je odhodlaná obhajovať a argumentovať stanovisko strany, je si však vedomá, že v kabinete má strana len dve miesta. „To však neznamená, že sa nebudeme snažiť presadzovať rozumné riešenia, s ktorými prichádzame,“ dodala. Priznala, že je prekvapená, že sa rokovanie napokon uskutoční online. „Bola som pripravená, že sa bude konať prezenčne,“ deklarovala.