Analytici z Dáta bez pátosu kritizujú Krajčího: Nezavádzajte, pán minister! Premiér chce stále testovať

Minister zdravotníctva Marek Krajčí na piatkovej tlačovej konferencii povedal, že situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje, no aj napriek prísnym opatreniam, ktoré podľa neho trvajú 15 dní, sa nám nedarí zraziť krivku dole. Zákaz vychádzania z okresu však podľa analytikov z platformy Dáta bez pátosu reálne nastal 4. januára.

"To, že na Silvestra zasadla vláda a uzniesla sa na niečom od 5:00 hod. ráno od ďalšieho dňa bolo zbožné želanie celej vlády a celá je zodpovedná za dnešný stav. Samozrejme, že od piatku od skorého rána nenastal nikde LOCKDOWN, všetci museli prísť domov aj stovky kilometrov, hodiny na cestách, rozlúčky a dokončenie pobytov. Následne po návrate domov prázdne chladničky a nákupy v pondelok 4. januára. Veľmi pravdepodobne skutočne nastal až od pondelka 4. januára. Zákaz prechodu do iného okresu, koniec všetkého, čo sme si užívali do Silvestra," píšu analytici.

KONEČNE DOBRÉ SPRÁVY - ČÍTAJTE S NAMI, kašlite na tlačovky Dnes zaznelo niekoľko veľmi prekvapivých správ a nemôžeme...

Testovanie alebo lockdown?

Podľa analytikov nám pomohla disciplína a to, že okrem ROR dodržiavame aj zákaz vychádzania. Aj bez celoplošného testovania, ktoré premiér Igor Matovič tak pretláča. Dáta bez pátosu tvrdia, že to nám môže skôr uškodiť a na testovaní sa môže nakaziť viac ľudí.

"Dnes sme počuli, že treba zachrániť každý život aj v poslednom okrese. V tom poslednom okrese pri existencii UK B117 vírusu o 10 dní nechcete v mraze do šór vyhnať negatívnych občanov, lebo sa tí, čo sa nemuseli, nakazia a je pravdepodobné, že viac ľudí nanovo nakazíte, ako zistíte z už nakazených pozitívnych. V tom je problém a rovnica o dvoch neznámych. Vy ste pomenovali len tú prvú - idete zachraňovať. Testujte aj v zelených okresoch "mobilných" zo závodov/úradov/dispečingov/šoférov/predavačky/lekárničky/poštárky/I. línie. Nechajte zavretých rodičov a ich zamknuté deti na pokoji doma a nechajte ich spolu v rámci domácnosti venčiť psa alebo "sa" v prírode bez kontaktu s inými," tvrdia analytici.

Matovič sa odvoláva na testovanie

Premiér Igor Matovič si aj naďalej stojí za tým, že plošné testovanie na celom Slovensku, a teda aj v okresoch, kde to nie je potrebné, má svoj význam. Ako príklad uviedol nitriansky závod Land Rover.

"Minulý štvrtok a piatok otestovali 4 368 zamestnancov a zamestnancov dodávateľov. Z nich bolo 78 pozitívnych, t.j. 1,79% Tento štvrtok a piatok otestovali (tých istých) 4 283 zamestnancov a zamestnancov dodávateľov. Z nich bolo 34 pozitívnych, t.j. 0,79%. To znamená pokles pozitivity o - 56% z týždňa na týždeň! To je mimochodom rovnaký % pokles ako pri testovaní na Orave a celoplošnom testovaní začiatkom novembra. To znamená, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny a rýchly nástroj na vyhľadávanie pozitívnych - najviac infekčných a ich následnú karanténu, aby nenakazili iných," napísal Matovič už tradične na sociálnej sieti.

JAGUAR LAND ROVER (výsledky testovania) Minulý štvrtok a piatok otestovali 4 368 zamestnancov a zamestnancov...

Testovať treba, ale nie na celom Slovensku

Aj analytici z Dáta bez pátosu tvrdia, že testovanie má zmysel, najlepšie však PCR testami. Keď ide o plošné testovanie, aj to je potrebné v kombinácii s lockdownom, nie však celoplošne, ale v okresoch, ktoré "horia" najviac.

"Tri veci klestli. Počet PCR testov, čo nie je dobré. Napriek poklesu počtu PCR testov, ale klesla ich pozitivita, čo je vždy prvá indikácia pre hypotézu LOCKDOWN ZABRAL. Prvých 14 dní v roku 2021 je mierne nižší počet nových prípadov ako počas posledných 14 dní roka 2020 a priemer za 7 dní je pod 3000. Veľmi dobrá správa. Sme 10 dní od začiatku reálneho lockdownu v pondelok 4. januára 2021 a to, že ste DOMA, zaberá. Lockdown bez dilemy, a naopak, v kombinácii s testovaním zaberá. Najlepšie s PCR testovaním ako v Dánsku a 31 krajinách EÚ, ale OK, aj antigén je lepší ako nič. Za posledný týždeň sme spravili bez komunitných a podnikových testovaní SPOLU pol milióna PCR a antigénových testov. Šupa. V lockdowne masívne cielene testujeme a počty zvyšujeme. KONTINUÁLNE AKO-KEBY-CELO-PLOŠNE. Ale namiesto CELO a PLOŠNE máme OHNISKOVO a KOMUNITNE/PODNIKOVO," dodávajú analytici.