Analytik Mesík bez servítky o KORONAVÍRUSE: Skupina ľudí na Slovensku krásne zbohatla na ľudskej tragédii

„Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 denne a naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie „lieči“ neúčinným fejkovým liekom s výraznými nežiadúcimi účinkami. Balenie Ivermectinu pre vyliečenie dvoch ľudí stojí v Egypte 80 centov a balenie Remdesiviru, poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta u nás stojí 2100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii,“ povedal v rozhovore pre topky.sk analytik globálnych trendov a rizík Juraj Mesík. Je presvedčený, že nasadením nového lieku sa o 10 dní zastaví umieranie na Slovensku na COVID 19.

Zbierate podpisy pod petíciu za bezodkladné legalizovanie lieku Ivermectin. V čom môže Slovákom pomôcť tento liek?

Môže zachrániť tisícky životov občanov, zdravie desiatkam tisíc ľudí a predísť ešte väčšej devastácii ekonomiky ako je tá, ktorú tu už máme. Stále stojíme len na začiatku veľkého zomierania, ľudí pred ním nezachránia žiadne masové testovania ani vakcinácia idúca slimačím tempom – jediná záchrana pre tisícky ľudí je účinná liečba a profylaxia, teda aktívna prevencia. Tou suverénne najúčinnejšou liečbou a profylaxiou covidu je práve Ivermectin.

Kedy a v akom štádiu dokáže pomôcť infikovaných na COVID 19?

100% vedeckých štúdií z celého sveta ukazuje mimoriadne silný účinok pri liečbe včasnej, teda vírusovej fázy ochorenia. Vtedy je stredné zlepšenie stavu o 84%! Preto ho musia dostať do rúk všeobecní ambulantní lekári! Ivermectin má výrazný účinok aj v liečbe rozvinutého covidu, teda v autoimúnnej fáze, keď telo ničí vlastný imunitný systém. A jeho účinok v profylaxii je až 90%-ný. Štúdií, ktoré priniesli tieto výsledky je k dnešnému ránu uverejnených už 53 a pribúdajú skoro denne.

Dokáže zachrániť aj veľmi kritické prípady ľudí postihnutých COVIDOM 19, ktorí sú už na pľúcnej ventilácií?

Vďaka jeho imunosupresívnym účinkom môže pomôcť aj niektorým pacientom v tejto fáze, ale skutočne záleží na konkrétnom klinickom obraze. Ak má už niekto zničené obličky alebo úplne zjazvené pľúcne tkanivo, Ivermectin možno utlmí autoimunitnú reakciu, ktorá to spôsobila, ale zničené tkanivá nezregeneruje nič.

Ako rýchlo účinkuje tento liek od podania?

Pri podaní vo včasnej fáze ochorenia, pôsobí veľmi rýchlo. Sám som v rodine videl zlepšenie stavu behom pol dňa po jeho podaní. Večer pri podaní mala manželka teploty skoro 38, nasýtenie periférnej krvi kyslíkom okolo 91-93% a niekoľko dní sa cítila mizerne. Na druhé ráno bola bez príznakov a druhú dávku dostala o dva dni, už len aby sa dodržal liečebný protokol.

Je tento liek úspešne používaný na COVID 19 v zahraničí a kde konkrétne?

Je používaný v mnohých krajinách sveta, vrátane obrovských husto preľudnených krajín ako sú India, Bangladéš či Egypt, tiež v mnohých krajinách Latinskej Ameriky. Sú to krajiny, kde Ivermectin lekári dlho používajú, dôverne ho poznajú a neboja sa ho používať. Akonáhle zistili, že výborne funguje pri liečbe covidu, dali ho ľuďom plne k dispozícii. V 100-miliónovom Egypte si ho každý môže voľne kúpiť v lekárni. Balenie, ktoré stačí na vyliečenie dvoch ľudí tam stojí 15 egyptských libier, čo je 80 centov. Výsledky sú na grafe. K jeho pochopeniu si treba uvedomiť, že Egypt má dnes 103 miliónov obyvateľov a Bangladéš 156 miliónov – Slovensko 5,4 milióna. Bangladéš je najhustejšie osídlená veľká krajina sveta a Dháka, jeho hlavné mesto má 10 miliónov ľudí. Podobne je na tom Egypt, s 10-miliónovou Káhirou a mnohomiliónovou Gizou a Alexandriou. Sú to chudobné krajiny so slabučkým zdravotníctvom - ale oni masovo nezomierajú! Masovo zomierajú bohatí Európania a Američania.

Zdroj: Archív JM

V petícií argumentujete, že liek je na zozname základných liečiv WHO, dokonca aj na zozname liečiv pre deti. Prečo nie je podľa vás stále na Slovensku schválený Štátnym ústavom na kontrolu liečiv (ŠUKL)?

To je otázka na ŠUKL. Môj osobný názor je, že sme pri správaní našej vlády – lebo ŠUKL je štátny ústav - svedkami kombinácie hlbokej nevzdelanosti, cynickej ľahostajnosti k životom Slovákov a korupcie.

Môže za tým byť aj lobbing farmaceutických firiem vyrábajúcich vakcínu?

Neviem to vylúčiť. Celkom iste ale viem, že u nás sa „lieči“ covid liekom remdesivir, o ktorom od samého začiatku veda vie, že je pri liečbe covidu neúčinný. 15. októbra 2020 bola uverejnená aj štúdia WHO Solidarity Trial, ktorá neúčinnosť remdesiviru jednoznačne potvrdila. 15. októbra sme u nás mali oficiálne 71 obetí covidu – dnes ich máme oficiálne 3750 a reálne je počet obetí epidémie zhruba tri krát vyšší. Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 denne a naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie „lieči“ neúčinným fejkovým liekom s výraznými nežiadúcimi účinkami! Ako som už povedal, balenie Ivermectinu pre vyliečenie dvoch ľudí stojí v Egypte 80 centov a balenie remdesiviru poviem to natvrdo, dorazenie jedného pacienta, stojí 2100 eur. Skupina ľudí aj na Slovensku krásne zbohatla na obrovskej ľudskej tragédii.

Je tento liek registrovaný v iných krajinách EÚ?

Áno, v niektorých krajinách – napríklad vo Francúzsku, Nemecku ba aj susednom Rakúsku sa dá kúpiť v lekárňach. Je tam zaregistrovaný na liečbu svrabu. Stojí samozrejme podstatne viac ako v Egypte, ale dá sa kúpiť. Ak aj tam stále nie je oficiálne určený na liečbu covidu, lekári k nemu majú prístup a môžu ho používať. Potom môžu napríklad urobiť aj to, že pacientovi s covidom „vyrobia“ diagnózu svrab a potom ten svrab akože liečia. Z Francúzska je publikovaná zaujímavá štúdia o epidémii svrabu, ktorá na jar vypukla v jednom domove dôchodcov. V rámci prevencie podali všetkým obyvateľom aj personálu domova Ivermectin – a výsledok bol, že kým všade na okolo hynuli v domovoch dôchodcov klienti „ako muchy“, v tomto domove „požehnanom“ svrabom – teda v skutočnosti Ivermectinom – ľudia v pohode prežili.

Zdroj: Archív JM

Nedávno ste vo svojom príspevku na sociálnej sieti upozornili, že lieky si objednal lekár špecialista z Indie a colníci v Žiline dodávku zabavili. Bola to prvá objednávka alebo už tento lekár liečil pacientov na COVID 19?

Áno, bohužiaľ, poznám aj takýto bizarný prípad. Viete, podľa Ústavy Slovenskej republiky má vláda a štát za úlohu chrániť životy a zdravie občanov SR. Lenže Ústava je u nás len zdrap papiera. Áno, Ivermectin bol úspešne použitý aj v našich nemocniciach, ale liečili ním odvážni lekári, ktorí pred rozkazmi skorumpovanej vlády uprednostnili Hippokratovu prísahu a rozhodli sa zachraňovať ľudské životy. Nie všetci sú takí. Slováci sú ustráchaní ľudia, a aj naši lekári sú zväčša takí.

Ak sa na Slovensku liečili týmto liekom, s akým výsledkom?

Nepoznám zatiaľ prípad, kde by Ivermectin nepomohol. Ale ako som už hovoril vyššie, treba byť realistickí. Ak je už organizmus pacienta v stave ťažkého rozvratu, nezachráni ho nič. My potrebujeme včasnú liečbu covidu v ambulanciách a plošnú profylaxiu ( mimochodom aj vitamínom D a zinkom, nielen Ivermectinom ). To je skutočná prvá línia boja s epidémiou, nie nemocnice a JISky. Nemocnice a JISKy by mali byť našou hlbokou obranou – nie prvou líniou!

Je vôbec možné podávať obyvateľom liek, ktorý nie je na Slovensku schválený? Nie je to v rozpore so zákonom a nedopúšťa sa lekár trestného činu, ak by podal liek, ktorý nie je u nás schválený ŠUKLom?

Veď v tom to je. Aj lekári, ktorí ho používajú to robia s vedomím, že riskujú represie zo strany skorumpovaného štátu! Trochu iná je situácia, keď im Ivermectin prinesú príbuzní a trvajú na tom, aby bol podaný. Lekár im potom po podpise reverzu môže vyhovieť a je aspoň ako-tak krytý. A ešte iná je situácia, keď si ho človek, ktorý má covid zoženie a vezme sám, a svoju lekárku len informuje, že ho použil. Za to nenesie lekárka žiadnu právnu zodpovednosť a zatiaľ sme ešte natoľko slobodní ľudia, že zjesť môžeme čo sami uznáme za vhodné.

V Česku ľudia upozorňujú, že tento liek môže ohroziť život. Podľa niektorých reakcií má nebezpečné vedľajšie účinky a hrozí poškodenie pečene, v niektorých prípadoch odpadávanie a odumieranie vrchnej vrstvy kože, ďalej hnačky, bolesti brucha a podobne...

To o čom hovoríte je zo stránky českého SUKLu a nie je to popis reakcie na Ivermectin ako taký. Ten sa používa už vyše 40 rokov, podalo sa ho skoro 4 miliardy dávok stovkám miliónov ľudí. Jeho vedľajšie účinky sú veľmi dobre známe a sú v porovnaní s inými liečivami minimálne. Napríklad oproti vedľajším účinkom antibiotík, ktoré bez zaváhania dávame našim deťom aj sebe, je Ivermectin úplný baránok. To, o čom píše SUKL je výsledok imunitnej reakcie ľudí, ktorých telá boli premorené červami. Po tom, čo Ivermectin tieto červy zabije, spustí sa búrlivá reakcia imunitného systému hostiteľa voči ich mŕtvym telám. Parazitické červy totiž dokážu žiť vo svojich hostiteľoch vďaka tomu, že vylučujú látky potláčajúce imunitu. Mŕtve červy už ale nič nevylučujú a výsledok je že ich zrazu imunitný systém spozná – a vrhne sa na ne. Imunite je jedno, že sú to už mŕtve červy, ona rozoznáva „svoje a cudzie“, nie „neškodné a zlé“. Všade tam, kde sú červy lokalizované potom vzniká silná zápalová reakcia. Telá Európanov našťastie nie sú parazitmi premorené tak, ako telá ľudí niekde v trópoch, takže hrozba takýchto reakcií je u nás minimálna. Možno by som bol opatrný pri nejakých poľovníkoch.

Ak by sa liek na Slovensku schválil, klesla by krivka úmrtnosti, resp. mohla by sa aj zastaviť?

Záleží na rýchlosti jeho nasadenia a dostupnosti. Pokiaľ by bol voľne dostupný v lekárňach ako je to v Egypte, áno, dráma by skončila behom zhruba 10 dní. Ešte by „dozomierali“ tí pacienti v nemocniciach, ktorých organizmy sú už nenávratne zničené ale JISky a nemocnice by sa rýchlo vyprázdnili a život by sa vrátil do normálu. Až na rozvrátenú ekonomiku a vyčerpanosť celého zdravotného systému, ktorý melie z posledného.

V petícií žiadate okamžite spustiť rozsiahly program zásobovania obyvateľstva vitamín D a program fortifikácie základných potravín vitamínom D podľa škandinávskych noriem. Čo to znamená v ľudskej reči? Ako si to predstavujete?

Keby to vláda urobila začiatkom jesene, dnes by sme na Slovensku zomierali približne v takých počtoch ako vo Fínsku alebo v Nórsku. Mnohí veria tomu, že Fíni a Nóri epidémiu zvládajú o dve kategórie lepšie ako Slováci, Česi, či Maďari lebo sú „iná kultúra“. Myslím si že ten zásadný rozdiel je v niečom úplne inom. V prvý jesenný deň (22. septembra 2020) sme mali na Slovensku oficiálne 40 mŕtvych a vo Fínsku ich bolo 341, v Nórsku 267. 20. januára 2021, skoro presne o 4 mesiace jesene a začiatku zimy, mali v Nórsku 543 obetí covidu, vo Fínsku 632 – a na Slovensku ich máme oficiálne 3 737. Jednoduché odčítanie ukazuje, že za 4 mesiace pribudlo v Nórsku 276 mŕtvych, vo Fínsku 291 mŕtvych – a na Slovensku pribudlo 3700 hrobov! Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že zásadnú rolu pri tomto priepastnom rozdiely medzi Fínmi, Nórmi a nami hrá skutočnosť, že Fíni aj Nóri už mnoho rokov fortifikujú celú sadu základných potravín – mlieko, džúsy, nátierky, cereálie, chlieb – vitamínom D.

Skúste to jednoducho vysvetliť.

Jednoducho majú zákony, ktoré nútia výrobcov, aby vitamín D v presne definovaných množstvách pridávali do základných potravín. Výsledok je, že Fíni aj Nóri majú aj počas zimy výrazne vyššie hladiny vitamínu D v krvi ako Slováci a Česi. A v dôsledku toho sú podstatne odolnejší voči celému spektru chorôb, vrátane covidu. Pozor, aj u nich budú časom obete covidu pribúdať, pretože do jari aj u časti Fínov a Nórov poklesne hladina sérového D na úroveň, ktorá nezabezpečuje dostatočnú odolnosť. Ale nemusí sa tak stať, stačí aby zvýšili normy pre fortifikáciu, alebo inak zabezpečili potrebný prísun vitamínu D zraniteľnej populácii. Toto všetko sme mohli a mali najneskôr začiatkom jesene urobiť aj na Slovensku. Stačilo od Fínov okopírovať príslušné zákony a normy. Lenže tu vládnu hlboko nevzdelaní ľudia, plagiátori a žiaľ aj korupcia. Tu je link na peticiu: https://www.peticie.com/iadame_uinnu_ochranu_a_uinnu_liebu_covid-19