ZMOS netají znepokojenie: Členovia vlády sa pohrávajú s myšlienkou o podriadenosti samospráv vláde

„Sme presvedčení, že ani zložitá situácia, v ktorej sa SR nachádza, nemôže byť dôvodom k úvahám o centralizácii či príkazoch vo vzťahu k miestnej územnej samospráve,“ poznamenal s tým, že miestna územná samospráva stojí na princípoch a hodnotách vymedzených v Ústave SR, ústavných zákonoch a medzinárodných zmluvách.

Ďalej uviedol, že miestna samospráva nie je súperom ani rivalom, ale partnerom štátu a štátnej správy. „Napokon, dokázala to aj počas každého testovania na nový koronavírus a každému je zrejmé, že bez angažovanosti miest a obcí by to možno bolo skončilo fiaskom,“ spresnil Kaliňák.

Združenie podľa neho od prvého plošného testovania apelovalo na vládu, aby bolo spojené aj s trasovaním. Na prelome rokov tiež apelovalo na predstaviteľov štátu, že samosprávy budú súčinné pri testovaní obyvateľov, ale štát musí preukázať, že je materiálne a personálne pripravený.

„Namiesto stručnej a vecnej odpovede sme však svedkami úvah o príkazoch a nariadeniach, ktoré sa vylučujú s princípmi decentralizácie aj právneho štátu,“ podotkol hovorca s tým, že ZMOS apeluje na predstaviteľov vlády SR, aby formulovali východiská partnerstva a kooperácie, ktoré reálne dokážu pomôcť krajine.

Premiér SR Igor Matovič (OĽANO) na pondelkovom rokovaní vlády povedal, že plánované celoplošné testovanie by malo byť o samosprávach, pričom starostovia i primátori musia ukázať, že im záleží na ľuďoch. "Som za to, aby sme im to dali príkazom a zmeňme zákon, aby v takejto situácii, keď ide o ochranu života a zdravia, museli vykonávať pokyny armády alebo ministerstva zdravotníctva," zdôraznil.