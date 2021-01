Pellegrini chce vytvoriť stabilný štát pre všetkých: Program strany Hlas-SD predstavíme na jar

BRATISLAVA - Strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-sociálna demokracia chce svoj sociálnodemokratický program predstaviť po sneme, ktorý sa má konať na jar tohto roka. Pellegrini to uviedol v rozhovore. Ukázať by sa mali aj nové tváre strany. Pellegrini si myslí, že sa im podarilo rýchlo presadiť vo vedomí ľudí prepojenie novej značky a lídra. Reagoval tak na otázku, či sa osobnostiam v jeho novej strane podarilo vymaniť spod značky Smeru-SD.

"Našou ambíciou je predstaviť štát, ktorý sa dokáže o ľudí postarať v každej fáze života. Samozrejme, program bude postavený na troch základných hodnotových pilieroch – antifašistickom, sociálnom a integračnom. Slovensko potrebuje zároveň víziu budúcnosti. Ak sa chceme pohnúť ďalej, strana ako naša ju určite ponúkne. Najmä, keď vidíme, ako zlyháva koalícia pri pláne obnovy. Je to hanba," skonštatoval Pellegrini. Doplnil, že Hlas-SD sa chce opierať o ľudí v regiónoch a mať výjazdové predsedníctva. "Zároveň máme záujem vytvoriť priestor pre mladé dynamické tváre, ktoré prinesú nóvum do politiky, kreativitu a nasadenie. Chceme, aby to bola zmes skúsenosti a mladíckeho elánu," priblížil.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Tvrdí, že koalícia ukazuje amaterizmus pri riadení štátu, preto u ľudí rezonuje profesionalita a odbornosť. Tú podľa neho preukázali osobnosti Hlasu-SD ešte počas prvej vlny koronakrízy. Verí, že sa postupne ukážu i nové tváre. Výrazne podľa neho pracujú napríklad poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Kmec, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok. "Neboja sa silných odborných tém a politických ringov. Je to prísľub do budúcnosti," skonštatoval. Podotkol, že evidujú záujem o vstup do strany zhruba 700 ľudí. "Náš politický informačný Hlásnik odoberá pravidelne vyše 5000 ľudí," dodal.

Na otázku, či ho o lojalite k novej strane presvedčil napríklad Erik Tomáš, odpovedal, že ľudí nekádruje. Hoci bol Tomáš dlhoročnou pravou rukou Roberta Fica (Smer-SD), podľa Pellegriniho slov od začiatku podporoval nový projekt a prejavil záujem realizovať sociálnodemokratickú politiku v tejto strane.

V súvislosti s exministrom hospodárstva Petrom Žigom uviedol, že chce v strane budovať tím pre hospodárstvo. Pellegriniho však mrzia "mediálne hry" pri zverejnení informácií o kauzách spojených so Žigom či pri jeho obvinení. "Žiga verejne povedal, že mediálne informácie sa nezakladajú na pravde a je pripravený vypovedať pred príslušnými orgánmi. Ak ma niečo vyrušuje, tak je to spôsob, ako sa o celej záležitosti informuje," povedal.

Na otázku, či medializované informácie neboli dôvodom, prečo sa Žiga nestal podpredsedom strany, reagoval tým, že minuloročný snem bol len technický. Ozrejmil, že sa dohodli a zvolili troch podpredsedov s tým, že o zvyšných postoch bude rozhodovať jarný programový snem.