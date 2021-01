Plán obnovy mal prejsť procesom posudzovania vplyvov, tvrdí iniciatíva Klíma ťa potrebuje

BRATISLAVA - Plán obnovy mal ako strategický dokument prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uviedla to iniciatíva Klíma ťa potrebuje. Ministerstvo financií tvrdí, že požiadavka, aby plán obnovy prešiel posudzovaním vplyvov, naráža na nedostatok času, ktorý Európska komisia určila členským štátom na jeho predloženie.

Jedným z požiadaviek petície Klíma ťa potrebuje je aj vyhlásenie klimatickej núdze Národnou radou SR. Podriadilo by sa tomu vytváranie štátnej legislatívy a štátnych politík. "Touto cestou apelujeme na predstaviteľov vlády SR a členov a členky Národnej rady SR, aby bola pri procese schvaľovania plánu obnovy dodržaná táto zákonná povinnosť," povedal Jakub Hrbáň, jeden zo signatárov petície.

Iniciatíva za problém nového plánu obnovy považuje aj to, že ministerstvo doteraz zverejnilo len čiastočný sumár oficiálnej verzie z približne 400-stranového dokumentu. Klíma ťa potrebuje má otázny postoj aj k rozhodnutiu poveriť agendou znižovania emisií skleníkových plynov ministerstvo hospodárstva a dopravy. "Od začiatku našej iniciatívy zdôrazňujeme, že klimatickú krízu je potrebné riešiť prierezovo, v rámci nadrezortnej spolupráce s koordináciou ukotvenou na úrovni vlády," pripomína signatárka petície Marta Fandlová.

Pre splnenie záväzkov dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je podľa iniciatívy potrebné, aby znižovanie emisií podliehalo jednotnej nadrezortnej stratégií. Agendy ministerstiev by ju museli dôsledne sledovať. "Ministerstvo životného prostredia by tak podľa nášho názoru malo mať oveľa väčšie kompetencie a hlas pri tvorení politík a štátnych stratégií ako odborný garant transformácie Slovenska na nízkouhlíkovú ekonomiku," poznamenal aktivista Michal Sabo.