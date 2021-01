KORONAVÍRUS Smer i Hlas kritizujú plošné testovanie: Upozornili na vyťažených zdravotníkov

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD i nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD kritizujú avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Smer-SD podporuje lokálne testovanie. Hlas-SD nebude ľudí odhovárať od účasti na testovaní, no pýta sa, kto bude testy vykonávať, keďže zdravotníci sú vyťažení a nemocnice kolabujú.

Podpredseda parlamentu a Smeru-SD Juraj Blanár poukázal na to, že plošné testovanie sa neukázalo ako účinné. "Od začiatku sme povedali, že má byť robené iba lokálne u príznakových ľudí a nie celoplošne," reagoval na utorkovej tlačovej konferencii. Opakované celoplošné testovanie označil za "trucpodnik" premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý chce podľa neho pravdepodobne zakryť kauzy a aj to, že nemá pod kontrolou vlastnú vládu.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini pripomenul, že už na jeseň s kolegami upozorňovali, že antigénové testy nie sú vhodné na celoplošné testovanie, pretože mnohí dostali falošné priepustky na slobodu. Pellegrini tiež kritizuje, že vláda chce zdravotníkov "vyhnať" do ulíc a nechať ich v mrazoch trikrát po sebe testovať, hoci už teraz sú zdravotníci a nemocnice na pokraji síl. "Mám vážne obavy, či sa to dá urobiť a kto tie testy nakoniec vykoná. Ale pokiaľ vláda nemá iné riešenie, nech nasadí plošné testovanie, ale nie som si istý, či nám to pomôže," skonštatoval na tlačovej konferencii.

Celoplošné testovanie avizoval premiér po pondelkovom (11. 1.) rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne. Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch premiér vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.