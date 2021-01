Slovenské nemocnice kolabujú: Europoslanec Šimečka vyzýva vládu, aby požiadala o pomoc EÚ

„V úmrtiach na covid-19 patríme k najhorším na svete, naše nemocnice kolabujú (vyše 3-tisíc hospitalizácií) a aj minister zdravotníctva hovorí, že najväčším problémom je nedostatok personálu. A do toho všetkého chce premiér znovu odčerpať obrovské kapacity zdravotníkov na plošné testovanie,“ uviedol v úvode svojho príspevku Šimečka z Progresívneho Slovenska.

Je čas, aby vláda požiadala o výpomoc

Europoslanec vidí riešenie v medzinárodnej zdravotníckej výpomoci, o ktorú by mala požiadať vláda. „Naši lekári a sestry sú brutálne preťažení. Potrebujeme ich odľahčiť - skôr, než nemocnice postihne kolaps. Vláda by mohla požiadať o pomoc cez Európsky mechanizmus civilnej ochrany a Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie,“ tvrdí politik a spomína, že v minulosti to tak spravilo Taliansko aj Česko. „V prípade aktivácie mechanizmu by 75 % nákladov pokryla Európska únia,“ dodal.

Michal Šimečka Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Slovensku by mohli pomôctť najmä zdravotníci z Nórska a Islandu

Pre Slovensko by malo podľa Šimečku špeciálny význam požiadať o výpomoc lekárov zo štátov ako Nórsko a Island. „Nielenže samé zvládajú pandémiu veľmi dobre, ale stovky nórskych a islandských lekárov vyštudovali medicínu na Slovensku. Sú kvalifikovaní, roky praxovali v našich nemocniciach a poznajú slovenské zdravotníctvo. Do boja proti pandémii by sa u nás vedeli zapojiť oveľa rýchlejšie, ako lekári z iných krajín. A môžu byť aj ochotnejší prísť nám krátkodobo pomôcť, keď v našej krajine získali vzdelanie a prežili na Slovensku časť života. Nóri už navyše počas korony podobnú pomoc poskytli Taliansku.“

Europoslanec svoje tvrdenie dopĺňa slovami, že na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine študovalo v uplynulom školskom roku vyše 300 nórskych medikov a viac ako 500 Nórov už podľa neho medicínu na Slovensku absolvovalo a teraz pôsobia doma. „Medikov z Islandu študuje dnes na Slovensku približne 150 až 200, pričom desiatky Islanďanov už našu medicínu absolvovali a sú to hotoví lekári s praxou,“ uviedol Šimečka s tým, najlepšie by, samozrejme, bolo, ak by sa na Slovensko vrátili tisícky našich lekárov a sestier, ktorí odišli pracovať do zahraničia. „To však, žiaľ, v horizonte dvoch-troch týždňov nevyriešime,“ dodal.

„Aj relatívne malý počet kvalitných lekárov zo zahraničia by pre mnohé slovenské nemocnice znamenal rozdiel medzi efektívnou záchranou ľudských životov a kapacitným kolapsom,“ skonštatoval politik. Šimečka zároveň zdôraznil, že "vláda by mala konať, nie si navzájom posielať kreslené obrázky Simpsonovcov", čím naráža na spor medzi Matovičom a Sulíkom.