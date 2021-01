KORONAVÍRUS Matovič už s lockdownom nevydrží: Slovensko čaká v januári ďalšie celoplošné testovanie

BRATISLAVA - Vláda po poslednom online rokovaní už nechce nechávať nič na náhodu. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po dlhom rokovaní nakoniec včera večer predstúpil pred verejnosť a oznámil, že je čas na ďalšie celoplošné testovanie národa, a to už počas nasledujúcich víkendov. To, ako to chce dosiahnuť bližšie zatiaľ nešpecifikoval, keďže počet testov sa pohybuje na rozhraní dostupnosti. Ich nákup navyše chce zveriť niekomu inému, ako ministerstvu hospodárstva, ktoré vedie Richard Sulík (SaS).

Začať chce už od budúceho víkendu

Najneskôr od budúceho víkendu bude každý týždeň masívne plošné testovanie. Prvý víkend , ktorého sa to bude týkať, bude testovanie vo všetkých okresoch na Slovensku. Po pondelkovom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou a predikciou vývoja šírenia pandémie nového koronavírusu v SR, rovnako tak možnými opatreniami na najbližšie obdobie, to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Testovanie s otvoreným koncom

Testovanie sa má v daných okresoch opakovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5 . Už v pondelok večer sa majú stretnúť zástupcovia strán, ktoré organizovali a budú organizovať testovanie. Podľa Matoviča je cieľom pripraviť pretestovanie tak, aby bolo čo najplynulejšie a neopakovali sa chyby z jesennej akcie celoslovenského testovania.

Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch, ktoré sú schopné zorganizovať testovanie už nadchádzajúci víkend, vyzval, aby tak urobili. Absolvovanie testu a negatívny výsledok má byť zároveň podmienkou na uplatnenie výnimiek zo zákazu vychádzania vrátane cestovania za prácou či možnosti ísť do prírody. "Treba to urobiť tak, ako to bolo na jeseň na Orave, systematické testovanie v troch vlnách za sebou, inak to nefunguje," uviedol Matovič. Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je "urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra". "Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie," zdôraznil.

Lockdown už nestačí a opäť si neodpustil kritiku Sulíka

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú. Poukázal pritom i na prítomnosť nového, agresívnejšieho typu nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z južného Anglicka, a vplyv tejto mutácie na reprodukčné číslo a ďalšie šírenie ochorenia.

Opätovne skritizoval postup Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri obstarávaní antigénových testov v predchádzajúcich týždňoch. Efekt nenakúpených antigénových testov môže podľa vyhlásení Matoviča znamenať 4300 zbytočných obetí a ekonomické škody v objeme jednej miliardy eur.

Zároveň povedal, že rezortu hospodárstva chce zobrať úlohu nakúpiť antigénové testy. "To, čo je nakontrahované, tesne pred podpisom zmluvy necháme dobehnúť, tie ďalšie už rezort hospodárstva nebude nakupovať," dodal. Matovič zároveň povedal, že na pondelkovom rokovaní vlády minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) pochopil vážnosť situácie a nevyhnutnosť plánovaných opatrení.

Sulíka zatiaľ neodvolá, verí, že sa polepší

Podľa premiéra je dôležité zrealizovať plán testovania, otázke zotrvania ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) vo funkcii sa chce venovať premiér neskôr. "Skúsme sa sústrediť teraz na podstatu. Podstata, pre mňa dnes jediná a najdôležitejšia, je zrealizovať plán. Každé ďalšie odsúvanie plánu, že sa spustí neskôr alebo že pôjde krivka pomalšie dole, nás bude stáť stovky alebo tisícky životov a obrovské ekonomické škody, ktoré zaplatia ľudia," povedal Matovič. Podľa neho je potrebné odložiť nepodstatné otázky na neskôr.

"Ja si myslím, že v tomto období je lepšie, aby minister hospodárstva zostal ministrom hospodárstva. Ale práve tým, že ostane v tíme, tak verím v to, že sa začne správať zodpovedne," poznamenal premiér. Podľa jeho slov Sulík už ani v pondelok na rokovaní vlády nespochybnil ani jedno číslo či graf.

Presný termín

Termín celoplošného testovania na nový koronavírus je stanovený na predposledný januárový víkend , koordináciu a hlavnú gesciu realizácie v rámci jednotlivých okresov by mali mať okresné úrady. To sú rámcové závery z pondelkového stretnutia zainteresovaných strán v príprave masívneho celoplošného testovania, ktoré na tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní vlády ohlásil premiér.

"Detaily sa samozrejme ešte dolaďujú a spresňujú. Samosprávy budú pri organizácii výrazne súčinné, ale hlavné zastrešenie, plánovanie kapacít a koordinácia by v zmysle postupov krízového riadenia v rámci civilnej ochrany mala byť na okresných úradoch, v prípade Bratislavy a Košíc na úrovni týchto miest,“ naznačil predbežný plán starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký, ktorý, podobne ako na stretnutiach ústredného krízového štábu, aj v tomto prípade zastupoval Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Test ako vstupenka do sveta výnimiek

Absolvovanie testu má byť podmienkou pre uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania, vrátane cesty do práce či pobytu v prírode. „Inak to nefunguje,“ zdôraznil Matovič, podľa ktorého je pri zabránení šírenia nákazy a znižovania chorobnosti potrebné zopakovať jesenný model z Oravy, „kde to krásne zafungovalo“. Premiér zdôraznil, že vzhľadom na súčasnú situáciu i prítomnosť agresívnejšej britskej mutácie koronavírusu by nepomohlo, ak by Slovensko zotrvalo len pri súčasných podmienkach lockdownu. Pripomenul zároveň, že ešte tvrdší lockdown by znamenal obrovské ekonomické škody pre krajinu.