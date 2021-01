AKTUÁLNE Nový KORONAVÍRUS je už aj v Bratislave! Krajčího najhoršie obavy sa potvrdili: Opatrenia budú prísne

BRATISLAVA – Britský variant nového koronavírusu sa už potvrdil aj v Bratislave. Oznámil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Nový kmeň koronavírusu prvýkrát identifikovali v Michalovciach, neskôr bol potvrdený aj v Nitre a okolí.

Predpokladá, že tento variant vírusu je už distribuovaný do všetkých kútov Slovenska, a teda izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy. Nemocnice na Slovensku podľa Krajčího čakajú ťažké časy.

"Odobraté vzorky z okresu Michalovce, ako aj Nitry sú pozitívne a žiaľ, aj časť vzoriek z Bratislavy. Vzorky z Nitry a Bratislavy ešte budú potvrdené tímom Borisa Klempu aj sekvenovaním," napísal Krajčí. Tieto informácie potvrdili jeho pôvodné podozrenie, že nový, oveľa infekčnejší britský variant koronavírusu je už prítomný aj na Slovensku. "V nasledujúcich dňoch vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme zistili rozsah jeho prítomnosti v jednotlivých regiónoch našej krajiny," uviedol.

Predpokladám, že vírus je už všade

Predpokladá, že vírus sa už vyskytuje vo všetkých kútoch Slovenska a izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy. "Skôr budeme musieť aj naďalej tlmiť interregionálnu mobilitu, aby sme zabránili jeho rýchlejšiemu šíreniu z viac postihnutých regiónov do menej postihnutých a získali tak čas. Určite budeme musieť mať dlhodobo prijaté prísne opatrenia, ktoré budú brániť socializácií ľudí, aby sme spomallili šíreniu vírusu lokálne," konštatoval Krajčí.

Štandardné opatrenia nezaberajú

Na takto agresívne sa šíriaci vírus štandardné opatrenia dostatočne nezaberajú a preto bude potrebné časté pretestovávanie obyvateľstva. "Toto je pravdepodobne aj jeden z dôvodov, prečo sú výsledky vianočného lockdownu také vlažné. Naše nemocnice čakajú ťažké časy. Manažmenty nemocníc budú musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby čo najviac optimalizovali svoje kapacity na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom rokmi zanedbávanom a fragmentovanom zdravotnom systéme," uviedol na adresu nemocníc Krajčí.

Teraz sa jeho kapacity ukážu v plnej nahote. Zdravotníctvo čakajú reprofilizácie lôžkového fondu na infekčný profil na maximum a ďalšie celé červené nemocnice. "Pri napĺňaní tohto cieľa budú nemocnice potrebovať maximálnu súčinnosť aj privátnej amulantnej sféry. Tá musí poskytovať svoje služby aj tým pacientom, ktorí chodili do ambulancií v nemocniciach, časť špecialistov a zdravotných sestier sa bude musieť presunúť pomáhať do nemocníc. Osobne verím, že to môžeme zvládnuť, teraz však budeme musieť všetci zabrať naplno a ťahať za jeden povraz," dodal Krajčí s tým, že o situácii informoval aj premiéra a víta zvolanie mimoriadneho zasadhnutia vlády. Zatiaľ nie je jasné, či vláda zasadne zajtra alebo až v pondelok.