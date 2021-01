KORONAVÍRUS Holý prelomil mlčanie: Otvorene o výnimke! Riešiť to bude aj koalícia, Matovič sa ho zastal

Opoziícia žiada, aby Štefan Holý odstúpil. Koalícia nie je nadšená jeho postupom, no zatiaľ sa bude zrejme obmedzovať len systém prideľovania výnimiek. Vyjadril sa tak aj ÚVZ SR, ktorý navrhne na krízovom štábe aj zrušenie udeľovania výnimiek. Holý v reakcii na udelenie výnimky uviedol, že to bola jednorázová záležitosť a z rozruchu bol prekvapený.

Dostal som len jednorázovú výnimku

Štefan Holý uviedol, že do Veľkej Británia cestuje za rodinou, pretože má maloleté deti. "Výnimka z povinnosti disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 mi bola udelená na jednorazové prekročenie hranice," napísal pre Nový Čas Holý s tým, že od 13. decembra nedisponuje žiadnou výnimkou, pretože sa nasledujúce 3 mesiace testovať už nemusí. Koronavírus už prekonal.

"S počudovaním som zaznamenal rôzne dezinformácie a polopravdy šírené slovenskými médiami ohľadom môjho postupu v súvislosti s dodržiavaním vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Mal som za to, že ide o tému, ktorá v hierarchii dôležitosti udalostí v Slovenskej republike hrá nepodstatnú úlohu," povedal Holý. Zároveň trvá na tom, že sa po celý čas držal platných predpisov aj ustanovení vyhlášky ÚVZ SR vzťahujúce sa na jeho postup. Dodal, že výnimiek bolo udelených niekoľko a nejde o žiadny prípad osobitného zaobchádzania voči jeho osobe.

Remišová navrhne, aby sa udeľovanie výnimiek obmedzilo

Podľa šéfky koaličnej strany Za ľudí Veroniky Remišovej majú výnimky slúžiť na to, aby dokázali zabezpečiť základné fungovanie štátu a ekonomiky. "Preto v koalícii navrhnem, aby sme v súčasnej pandemickej situácii udeľovanie výnimiek výrazne obmedzili, a aby vyhláška hygienika, ktorá výnimky umožňuje bola zredukovaná. Dnes sa pravidlá napríklad vôbec nevzťahujú na europoslancov a ich rodiny a počet individuálnych výnimiek je pomerne veľký," napísala Remišová.

Každá výnimka by mala byť podľa nej detailne odôvodnená, s tým, prečo je jej udelenie nevyhnutné. "Počty podľa jednotlivých štátnych inštitúcii a dôvody výnimiek musia byť zverejňované. Všetkým nám ide o to isté, o ochranu zdravia a životov ľudí, preto verím, že sa na tom dohodneme," dodala.

Podľa Matoviča nič neporušil

Podľa premiéra Igora Matoviča podpredseda vlády neporušil opatrenia ani zákony, lebo dostal výnimku od Úradu verejného zdravotníctva. "Zlyhanie Štefana Holého je, že keď sa ho na to prvý novinár opýtal, mal vytiahnuť výnimku a bolo by to vysvetlené," povedal v relácii V politike na TA3 premiér. "Dokážme vinu, odvolávajme," reagoval na otázku, či chce Holého odvolať. O výnimku môžu podľa premiéra požiadať aj bežní občania.

Nerozumie, prečo jasne a hneď neodpovedal. Matovič by súhlasil s tým, aby sa výnimky zverejňovali na webe. Nepredpokladá, že sa ministri aj on nakazili práve od Holého, lebo ten mal podľa Matoviča pri testoch najnižšiu vírusovú nálož.

Matovič ešte v sobotu uviedol, že od úradu dostalo výnimky z rôznych dôvodov viac ako 500 ľudí. Mrzí ho, že Holý nepriznal novinárom hneď, že mal takúto výnimku. "Volal som s ním a povedal mi, že túto výnimku si uplatnil len 13. decembra a odvtedy už nie," spresnil premiér.

Mikasov úrad reagoval aj na sociálnej sieti

Úrad verejného zdravotníctva reagoval výnimky z vyhlášky dnes aj na sociálnej sieti. Výnimky je možné udeľovať od apríla minulého roka, a to na základe záverov Ústredného krízového štábu. "Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov," uviedol úrad.

"ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni," konštatoval úrad, ktorý zároveň plánuje otvoriť problematiku výnimiek na najbližšom krízovom štábe a prívitali by ich obmedzenie či zrušenie.

Výzva na odstúpenie

Na odstúpenie vyzývajú Holého viaceré mimoparlamentné aj opozičné strany. Aj poslanec strany Hlas Erik Tomáš tvrdí, že by mal odstúpiť, rovnako reaguje aj Transparency International Slovensko na sociálnej sieti. Odchod žiada aj mimoparlamentné KDH. "Kresťanskodemokratické hnutie považuje ignorovanie pandemických opatrení vicepremiérom Štefanom Holým uprostred kritickej zdravotníckej situácie na Slovensku za hanebné a žiada jeho okamžité odstúpenie z funkcie," uviedol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Správanie vicepremiéra podľa predsedu hnutia Milana Majerského nielen naštrbuje dôveru v opatrenia, ale je i výsmechom všetkým ľuďom, ktorí rešpektujú nariadenia vlády. "Všetci slušní a poctiví občania dnes uvedomelo zostávajú doma, hoci mnohí z nich museli bezmocne a so zaťatými zubami zavrieť svoje prevádzky živobytia. Bežní občania sa z obavy o zdravie a životy svoje a svojich blízkych testujú. A zatiaľ sa všetkým nám núka divadlo výhovoriek a porušení toho, čo bolo prikázané, tými, čo to prikázali," dodal Majerský. Prípad Holého je podľa KDH krivdou, ktorú vládna koalícia pácha sama na sebe rozbíjaním toho, čo malo byť pre ňu určujúce – politiky slušnosti, bez papalášizmu, spravodlivej a stojacej na princípe "padni, komu padni".

SNS žiada kompletnú korešpondenciu

Mimoparlamentná SNS zároveň vyzýva hlavného hygienika SR Jána Mikasa, aby zverejnil písomný súhlas výnimky pre Holého, ako aj kompletnú korešpondenciu. "Existujú totiž závažné podozrenia, že súhlas podpredsedovi Holému bol udelený dodatočne," uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Mikas by mal podľa SNS ukázať aj žiadosť vicepremiéra. "V prípade, že tak hlavný hygienik neurobí, vystavuje sa podozreniu z možného zneužitia svojej funkcie a nie je možné, aby ďalej vykonávali obaja aktéri svoje funkcie," dodala Škopcová.