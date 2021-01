KORONAVÍRUS Holý dostal výnimku! Po návrate z Británie ani test, ani karanténa: V hre je jej zrušenie

BRATISLAVA - Slovensko je momentálne v najťažšom období od začiatku pandémie. Máme tisícky nakazených denne, nemocnice kolabujú, chorí sú aj zdravotníci, mnohí volajú o pomoc. Opatrenia sú prísne, niektorí nevideli svoju rodinu dlhé mesiace. Zdá sa však, že jeden z členov vlády to nemá až také zložité. Štefan Holy totiž dostal ešte v novembri výnimku na cestu do Británie a to priamo od hlavného hygienika.

Čo to znamená? Vicepremiér a podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý zo strany Sme rodina nemusí po návrate z Veľkej Británie absolvovať ani povinný test, ani desaťdňovú karanténu. Výnimku z týchto opatrení mu dal hlavný hygienik Ján Mikas a začal si ju uplatňovať ešte 20. novembra. Informovala o tom Markíza.

Aktualizované 13:15 o vyjadrenie Igora Matoviča

Premiér Matovič v relácii Sobotné dialógy uviedol, že Holý neporušil predpisy svojimi cestami za rodinou do Británie. Dnes doobeda s ním volal. Holý mu vraj mu povedal, že výnimku, ktorú mu udelil na cesty hlavný hygienik Ján Mikas, využil iba raz, a to 13. decembra. Takýchto výnimiek vraj Mikas udelil 500 a podľa Matovičových vedomostí ju nevyužil nik z poslancov OĽaNO.

Na otázku moderátorky, prečo Holý má dva týždne problém ukázať test, ktorý potreboval v decembri pri návrate z Británie, a až v piatok prehovoril o výnimke od Mikasa, Matovič reagoval, že Holý len „trošku naťahoval novinárov“. "Myslím, že to bolo úplne zbytočné a nepomohlo to veci."

Holý dostal od Mikasa výnimku

Dlhé týždne mlčal aj hlavný hygienik a dodnes mlčí aj Holý. Do Británie však necestuje za prácou, ale za rodinou. Mnohí z nás musia toto obdobie pretrpieť, no zdá sa, že vicepremiérovi stačilo podať žiadosť. "Výnimky žiadajú členovia vlády najmä pre iné osoby, ale v určitom množstve prípadov aj pre seba. Na základe tejto žiadosti bola udelená výnimka aj pánovi podpredsedovi vlády Holému," uviedol v stanovisku hlavný hygienik.

To, že Holý pravidelne cestuje do Británie sa ukázalo ešte pred sviatkami. Test však ukázať odmietol, na otázky novinárov dlhodobo neodpovedá. Opoziční poslanci žiadajú jeho odstúpenie, niektorí koaliční poslanci ho kritizujú, iní v odpovediach odkazujú na Holého. Po jeho návrate z Británie pred Vianocami ochorelo viacero členov vlády vrátane premiéra Igora Matoviča. Politici však tvrdia, že nebol zdrojom nákazy. Podľa Matoviča by sa mal postaviť pred kamery a vysvetliť to. Šef parlamentu a Sme rodina Boris Kollár uviedol, že ho Holý ubezpečil, že dodržiava všetky opatrenia a má výnimku.

Mikasov úrad reagoval aj na sociálnej sieti

Úrad verejného zdravotníctva reagoval výnimky z vyhlášky dnes aj na sociálnej sieti. Výnimky je možné udeľovať od apríla minulého roka, a to na základe záverov Ústredného krízového štábu. "Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov," uviedol úrad.

"ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni," konštatoval úrad, ktorý zároveň plánuje otvoriť problematiku výnimiek na najbližšom krízovom štábe a prívitali by ich obmedzenie či zrušenie.

Z Británie pochádza nový kmeň, ktorý sa šíri rýchlejšie

Paradoxne to bol práve Holý, ktorý tesne pred Vianocami oznamoval opatrenia, ktoré na Slovensku platili počas sviatkov. "Prvýkrát sme pristúpili aj k tomu, že odporúčame všetkým osobám, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska, aby prežili sviatky v bubline a kruhu najbližších členov rodiny. Odporúčame, aby pred stretnutím s blízkymi dodržiavali izoláciu, alebo sa podrobili testu," povedal na tlačovke pár dní pred Vianocami. Práve on toto opatrenie nedodržal.

Vo Veľkej Británii sa začala šíriť nová mutácia koronavírusu, ktorá je momentálne už aj na Slovensku. Odborníci ho identifikovali v Michalovciach na východe Slovenska. Minister zdravotníctva Marek Krajčí však na včerajšej tlačovke uviedol, že za vážnam stavom v Nitre je pravdepodobne takisto nový kmeň koronavírusu, ktorý je nebezpečnejší práve v tom, že sa šíri oveľa rýchlejšie.

Nechutný prejav pokračovania "našich ľudí"

Politológ Radoslav Štefančík v tom má pomerne jasno, aj keď presne nevie, ako Holého konanie komentovať. "Je ako slepé črevo. Len pár zasvätených ľudí vie, na čo vlastne slúži, my ostatní ho ale považujeme za zbytočnú vec. Preto si vieme bez neho predstaviť život. Keby nám ho niekto vyrezal, ani si to nevšimneme. Ani ja ho už takmer 20 rokov nemám," napísal.

"No a práve tento apendix má údajne výnimku od hlavného hygienika? Prečo? Netuším. Lebo je apendix? Alebo plní nejaké konkrétne úlohy, o ktorých spoločnosť nemá nič vedieť? Nech už je odpoveď akákoľvek, táto výnimka z povinného testovania je nechutným prejavom pokračovania existencie „našich ľudí“," komentoval politológ.

"My ostatní musíme, ale pán apendix má výnimku. Lebo je „náš človek“. Matovič kedysi sľúbil, že zatočí s „našimi ľuďmi“ A veruže nezatočil. Len vymenil tváre, ale tie dve kategórie, ktoré delia ľudí na „my“ a „oni“, tu zostali," dodal.