ONLINE Plošné testovanie: Kritické okresy zakročili v hodine dvanástej! Pozitivita v Nitre je štvornásobná

19:02 NITRA Testovanie sa skončilo, pozitivita bola štvornásobne vyššia

V Nitre sa na prvom kole plošného testovania na ochorenie COVID-19, ktoré sa skončilo v nedeľu popoludní, zúčastnilo približne rovnaké množstvo ľudí ako na vlaňajšom novembrovom testovaní. Hlavný rozdiel bol v tom, že incidencia, respektíve pozitivita, bola štvornásobne vyššie ako v novembri. V nedeľu o tom informoval primátor Nitry Marek Hattas.

16:43 Premiér Matovič a primátor Nitry Hattas budú mať o 18:00 tlačovku k plošnému testovaniu v okrese Nitra.

14:25 HLOHOVEC Epidemiologická situácia v Hlohovskom okrese sa zhoršuje. Primátor Miroslav Kollár preto na pondelok (11. 1.) zvoláva mestský krízový štáb a požiada aj o zvolanie okresného krízového štábu. Uviedol to v nedeľu na sociálnej sieti.

14:18 PÚCHOV Záujem o regionálne antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v Púchove bol v nedeľu do 12.00 h v porovnaní so sobotňajším (9. 1.) dopoludním približne o polovicu menší. Celkový počet otestovaných ľudí v meste za sobotu a nedeľňajšie dopoludnie je 3525, pozitívny test malo 38 z nich. Miera pozitivity dosiahla 1,07 percenta. Informovala o tom Laura Krošláková zo sekretariátu Mestského úradu v Púchove.

12:33 KOMÁRNO Mesto počas víkendu otestovalo všetkých zamestnancov materských škôl, kuchýň a školských klubov. "Všetci sú negatívni. Škôlky môžu v pondelok 11. januára otvoriť, aj keď zatiaľ nie pre každého," informovala radnica. Otestovať sa podarilo aj zamestnancov mestského úradu. Podľa magistrátu boli negatívni a môžu naďalej pokračovať v práci. "V radoch zamestnancov opatrovateľskej služby sa vyskytli pozitívne prípady, ktoré sa včas zachytili," oznámil mestský úrad. Mesto tiež pomohlo s testovaním zamestnancov aj iných materských škôl v mestách a obciach okresu Komárno. Celkovo sa v priebehu soboty 9. januára vykonalo 461 testov.

11:13 PÚCHOV Záujem o regionálne antigénové testovanie v meste prejavilo v sobotu 2963 ľudí, pričom pozitívny test malo 22 z nich. Miera pozitivity tak dosiahla 0,74 percenta. Informovala o tom Laura Krošláková zo sekretariátu Mestského úradu v Púchove. Dokopy s výsledkami zo všetkých ďalších zapojených obcí v okrese Púchov prišlo v sobotu na testovanie 7063 ľudí. Pozitívny test malo 61 z nich, čo tvorí 0,86-percentnú mieru pozitivity.

11:07 VRÁBLE (NITRA) Vo Vrábľoch v Nitrianskom okrese otestovali v sobotu celkovo 4482 ľudí. Ako informovala radnica, antigénové testy zachytili 138 pozitívnych, čo predstavuje 3,08 percenta. Vo Vrábľoch je počas víkendového plošného testovania zriadených deväť odberových miest. Mesto na nich umožnilo testovanie aj ľuďom z iných obcí a miest.

"Z celkového počtu testovaní sa počas prvého dňa zúčastnilo 2835 obyvateľov s trvalým bydliskom vo Vrábľoch. Z nich bolo pozitívne tetovaných 74, čo predstavuje 2,61 percenta," oznámila mestský úrad. Z iných miest a obcí sa do Vrábeľ prišlo otestovať 1647 ľudí. "Z nich malo pozitívny výsledok testu 64, čo je 3,88 percenta," uviedol magistrát.

11:03 KOŠICE Plošné testovanie pokračuje zatiaľ bez problémov aj počas tretieho dňa, potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian. Všetky odberné miesta v Košiciach otvorili v nedeľu o 9.00 h s výnimkou testovacieho miesta v areáli U. S. Steel. Tam začali opäť o dve hodiny skôr než v meste, aby umožnili otestovať sa tým, ktorí končia nočnú zmenu.

10:26 NITRA Pri plošnom testovaní pomáhajú aj Ozbrojené sily SR.

9:15 KOŠICE Zakročili sme v hodine dvanástej, pozitivitu máme takú ako Bardejov v novembri

Košický primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti zhodnotil, že zakročili v hodine dvanástej. "Miera pozitívnych výsledkov je po dnešnom dni v Košiciach taká vysoká, ako bola napríklad v najviac postihnutom Bardejove v novembri. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú šírenie nákazy zastaviť," napísal.

9:00 BANSKÁ BYSTRICA Situácia so šírením pandémie nového koronavírusu je v okrese Banská Bystrica vážna, ako aj v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji, a zhoršuje sa zo dňa na deň. Vedenie mesta žiada vládu a hlavného hygienika SR, aby na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne rozhodli o tom, či v súčasnej nepriaznivej situácii, v akej sa nachádza Banskobystrický okres, je organizovanie celoplošného testovania pre obyvateľov zo zdravotného hľadiska vhodné a prospešné.

8:45 KOŠICE V košickom U. S. Steele pri plošnom testovaní doteraz otestovali 1621 ľudí, pozitívnych bolo 38 z nich, teda 2,3 %. Približne tretina otestovaných sú príbuzní zamestnancov a ľudia z mesta a okolia. "Dôležitá je okamžitá reakcia nadriadených, ktorí ihneď kontaktujú kolegov pozitívne testovaných, aby zabezpečili otestovanie a prípadnú karanténu dotknutého pracoviska," dodal hovorca podniku Ján Bača.

8:30 PÚCHOV V meste Púchov a v ďalších vybraných obciach okresu v nedeľu pokračuje celoplošné antigénové testovanie na nový koronavírus. Je to dobrovoľné a bezplatné. Púchovská radnica zriadila v meste 11 odberových miest.

8:15 V Nitre, Púchove a Košiciach dnes pokračuje plošné testovanie. V Nitre je od 8:00 do 17:00, v Púchove od 8:00 do 20:00 a v Košiciach od 9:00 do 17:00.

Pridať sa už chce aj Banská Bystrica

O zlej situácii informovala v sobotu večer po zasadnutí krízového štábu mesta hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. "Zlé" čísla podľa nej potvrdzujú nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v banskobystrickom regióne.

"V prípade, že vláda rozhodne o celoplošnom testovaní aj v súčasnej nepriaznivej situácii, potrebujeme poznať jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom. Po dodaní antigénových testov sme pripravení poskytnúť vláde súčinnosť a zorganizovať testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 minimálne v takom rozsahu ako na prelome októbra a novembra 2020. Ak nie, žiadame kompetentných o sprísnenie lockdownu pre náš okres," konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Nová aplikácia v Nitre

Nitrianska radnica skúša pri testovaní na odbernom mieste na mestskom úrade novú aplikáciu na zber dát. Podľa primátora Mareka Hattasa dokáže zjednodušiť administratívu spojenú s testovaním a zrýchliť celý proces. Uľahčí tiež zber dát a ich posielanie do centrálnych registrov. V prípade, že sa aplikácia TrustOne osvedčí a bola by uznaná aj štátnymi orgánmi, mohla by v budúcnosti nahradiť aj modrý certifikát.

"V dnešnej dobe už začína byť nemysliteľné chodiť všade s modrým papierom, ako ho poznáme z nášho prvého celoplošného testovania. Naša aplikácia práve tento papier nahrádza a nielen to, v budúcnosti vďaka tejto aplikácii uľahčí používateľovi voľnejší pohyb či vstup napríklad do firmy, určitej zóny či priestorov s nastavenými pravidlami. Jednoducho, vďaka digitálnej identite, ktorú si klient zriadi, bude môcť slobodnejšie fungovať. A na to všetko postačí iba mobilný telefón," uviedol Henrich Simonics, konateľ firmy, ktorá zastupuje výrobcu systému na slovenskom trhu a pripravila lokalizáciu aplikácie na naše podmienky.