Saková a Pellegrini na Lučanského pohreb neprídu: Policajné pocty nebudú! Kondolovala aj prezidentka

BRATISLAVA - Samovražda bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského rozpútava vášne už vyše týždňa. Inak tomu nie je ani jeho posledná rozlúčka. Pre pandémiu platia prísne opatrenia, no mnoho ľudí sa na jeho pohreb do Štrby chystá aj napriek tomu. Kto všetko sa príde rozlúčiť s generálom Lučanským?

Mnohí tvrdia, že po jeho predchodcovi, Tiborovi Gašparovi, ktorý je momentálne tiež vo väzbe, bol generál Milan Lučanský zlepšením v polícii. Aj preto ostala verejnosť zaskočená po tom, čo ho obvinili v rámci akcie Judáš z brania úplatkov. Bývalý policajný prezident tak, ako mnohí ďalší, skončil vo väzbe. Tam spáchal samovraždu.

Jeho smrť vyvolala množstvo otáznikov a nezaobšla sa ani bez konšpirácií. Opozícia žiada riadne prešetrenie a aj preto bola zvolaná špeciálna komisia. Cudzie zavinenie však jednoznačne vylúčili a rodina nedala súhlas na zverejnenie zdravotných záznamov. Posledná rozlúčka s generálom Milanom Lučanským sa koná dnes o 14-tej hodine v Štrbe.

Pocty nebudú

Pohreb Milana Lučanského bude cirkevný, aj napriek tomu, že si sám siahol na život. V minulosti mala k takémuto odchodu človeka zo sveta Cirkev rázny postoj, no dnes je to inak. Pre Aktuality.sk to vysvetlil aj hovorca Koferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

"Nik nevie, čo prežil v posledných okamihoch svojho života človek, ktorý si siahol na život," vysvetlil Kramara. Avšak na poslednej rozlúčke s generálom Lučanským budú chýbať pocty, akými sú zahalenie rakvy do slovenskej vlajky, čestná stráž či štátna hymna na konci obradu. Zákon totiž neumožňuje tieto pocty preukázať policajtovi, ktorý zomrel "v dôsledku sebapoškodzovania".

PIETNA SPOMIENKA NA BÝVALÉHO POLICAJNÉHO PREZIDENTA V piatok 8. januára v deň poslednej rozlúčky s generálom Milanom... Uverejnil používateľ Ministerstvo vnútra SR Piatok 8. januára 2021

Výnimky zo zákazu vychádzania

Podľa aktuálnych protipandemických opatrení sa môže pohrebu zúčastniť maximálne šesť osôb, už teraz je však jasné, že ich príde omnoho viac. Aj pri pohreboch však platia výnimky, rodina o ne požiadala.

Na poslednú rozlúčku tak môže prísť viac ako šesť osôb, avšak musia dodržiavať hygienické opatrenia a, čo je najdôležitejšie, prísť môžu len s negatívnym antigénovým testom, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Potvrdil to aj Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva. Dodal však, že sa nebude konať pohrebný sprievod ani kar. Negatívny antigénový test musia mať aj novinári, ktorí sa pohrebu zúčastnia.

Denisa Saková a Peter Pellegrini nakoniec na pohreb neprídu Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Expremiér Peter Pellegrini a bývalá ministerka vnútra sa poslednej rozlúčky nakoniec nezúčastnia. Informovali o tom prostredníctvom sociálnej siete. Chcú tak rešpektovať prosbu rodiny, aby sa smrť generála nezneužívala na politické ciele. Kotlebovci, ktorí tiež spochybňujú okolnosti Lučanského smrti, položia veniec pred budovu Policajného prezídia v Bratislave. Na pohreb by mal prísť aj Štefan Harabin.

Vyvesia čiernu vlajku

Počas piatka bude na budovách Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru vyvesená čierna zástava ako vyjadrenie pietnej spomienky. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV Barbara Túrosová.

"Rezort vnútra oceňuje snahu ministerstva spravodlivosti transparentne objasniť všetky okolnosti tragickej udalosti. Zároveň je presvedčený, že zodpovedanie všetkých otázok nijakým spôsobom nespochybní prácu policajtov, vyšetrovateľov, či príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže," doplnila Túrosová.

Boris Kollár pošle smútočný veniec Zdroj: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Smútočný veniec pošle aj predseda parlamentu Boris Kollár, pohrebu sa však nezúčastní. "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár by sa za bežných okolností pohrebu generála Lučanského veľmi rád zúčastnil. Avšak, v tejto chvíli predseda v plnej miere rešpektuje všetky platné epidemiologické naradenia a zároveň želanie pozostalých, aby sa pohreb konal v rodinnom kruhu, z tohto dôvodu si predseda pamiatku generála Milana Lučanského uctí smútočným vencom, ktorý Národná rada SR pošle do domu smútku v Štrbe," infomormovala hovorkyňa Michaela Jurcová.

Prezidentka Zuzana Čaputová poslala rodine Lučanského kondolenčný list. Uviedol to jej hovorca Martin Strižinec.