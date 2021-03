Strana Vlasť chcela vyhrať voľby: Teraz sa utápa v dlhoch, Harabin dáva ruky preč a prichádza BANKROT!

BRATISLAVA - Voľby 2020 sú síce už dávno za nami, no ich dôsledky sú tu s nami dodnes. Okrem strán, ktoré voľby uhrali tak, že sa do parlamentu dostali, boli tu aj strany, ktoré sa vyhlasovali cez ich lídra za samozvaného víťaza. Ide o stranu Vlasť, kde na čele kandidátky figuroval bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Strana mala totiž financie od investorov, ktorí ich chcú teraz späť a tak sa ocitla v bankrote!

Píše o tom portál Index pod denníkom SME. Harabin v minulosti navyše viackrát vyhlasoval, že nie je predsedom Vlasti, ale existuje len ako líder jej kandidátky. Teraz však prišli enormné finančné problémy, keďže strana vo voľbách nezískala ani dostatok percent, aby získala čo i len finančný príspevok (3 % hlasov), dostalo ju to do výrazných problémov. Viacerí sa totiž v minulosti pýtali, odkiaľ strana brala peniaze na financovanie kampane atď. Išlo totiž o súkromných investorov. Tí chcú svoje prostriedky späť!

Pred voľbami bola pritom v hre aj alternatíva, že sa spojí Harabin s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom, no ani tento variant nevyšiel a Kotleba z tlačovky surovo odišiel. Vlasť po voľbách napokon od trojpercentného zisku delilo len 0,07 % hlasov.

VIDEO Archívna tlačová konferencia Štefana Harabina a Mariana Kotlebu pred voľbami:

Zvláštny príjem financií

Vlasť bola pred voľbami charakteristická aj tým, že si vybrala svojský spôsob financovania. Bolo to prijímanie prostriedkov aj od zahraničných firiem. Peniaze teda neprijímala ako dary, ale ako pôžičku. Úroky boli na rozhraní od 1 až do 2,5 percenta. Na vrátenie týchto peňazí mala strana čas len do konca minulého roka. Ku koncu kampane sa pôžičky už šplhali k sume 970-tisíc eur.

Keďže však Vlasť po voľbách nezískala zo štátneho príspevku ani cent, je jasné, že veritelia budú pravdepodobne chcieť tieto peniaze späť, čo stranu priviedlo do neodvratného bankrotu. Jedným z takýchto prispievateľov (až trojnásobným) je primátor Ružomberka Igor Čombor. Celkovo strane požičal 130-tisíc eur. Indexu neprezradil, či mu strana peniaze vrátila.

Harabin sa nehlási k Vlasti, bol vraj len lídrom

Je preto logické, že Harabin už dáva od strany ako takej ruky preč. "Ja nie som členom strany Vlasť. Vaša otázka je nesprávne smerovaná. Všetky administratívne, organizačné a technické veci boli v kompetencii strany Vlasť," povedal vlani pre Aktuality Harabin. Vraj bol len lídrom kandidátky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Predsedníčkou strany je teraz dôchodkyňa Anna Žatková z Bratislavy. "Koncom novembra 2020 boli strane doručené výzvy od dvoch veriteľov, ktorí oznámili, že trvajú na splatení poskytnutej pôžičky v lehote uvedenej v Zmluve o pôžičke,“ potvrdila alarmujúci finančný stav strany Žatková. "Nakoľko strana nedisponuje žiadnym majetkom, nemohla splatiť uvedené pôžičky v termíne do 31. decembra 2020,“ dodala. Sumu, ktorú strana veriteľom dlhuje nevedela spresniť.