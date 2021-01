Na Lučanského spomínajú kolegovia: Navždy zmenil políciu! Dojímavé slová o zosnulom generálovi

Bývalý šéf policajného zboru Milan Lučanský bol vzatý do väzby potom, ako ho obvinili z brania vysokých úplatkov. Podľa výpovedí svedkov mal tieto brať za rôzne odpustky a krytie zločinov. Lučanský bol počas akcie, kedy NAKA zadržala viaverých bývalých policajných funkcionárov v Chorvátsku. Odtiaľ prišiel vypovedať na políciu, kde ho zadržali a Špecializovaný trestný súd ho poslal do väzby. V nej sa mal exšéf polície obesiť.

Jeho smrť vyvoláva množstvo otáznikov, mnohí mu zapaľujú sviečky pred policajný prezídiom v Bratislave, ale aj pred budovami polície po celom Slovensku. Spomínajú naňho aj jeho kolegovia z policajného zboru. Na sociálnej sieti zverejnili banskobystrickí policajti slová, ktoré venovali zsnulého generálovi. Hovoria o ňom ako o človeku, ktorý navždy zmenil políciu na Slovensku.

GENERÁL MILAN LUČANSKÝ, ČLOVEK, KTORÝ NAVŽDY ZMENIL POLÍCIU NA SLOVENSKU... Na Krajskom riaditeľstve PZ v Banskej... Uverejnil používateľ Polícia SR - Banskobystrický kraj Pondelok 4. januára 2021

"Na Krajskom riaditeľstve PZ v Banskej Bystrici, ako aj pred budovami ďalších útvarov v Banskobystrickom kraji, vznikli pietne miesta, kde si policajti a občania zapálením sviečky symbolicky uctievajú pamiatku zosnulého generála Milana Lučanského. Bol to človek, ktorý dlhodobo bojoval proti zločinu, čo pretrvávalo až do jeho posledného dňa vo funkcii najvyššieho predstaviteľa Policajného zboru. Pod jeho vedením polícia menila svoju tvár, zaslúžil sa o zvyšovanie dôveryhodnosti v očiach verejnosti a zmenil sa aj spôsob komunikácie s verejnosťou a to aj prostredníctvom sociálnych sietí. Tento moderný trend dovtedy nikdy políciou využívaný nebol. Generál Milan Lučanský nebol iba obyčajný funkcionár Policajného zboru, ale najmä človek, ktorého kroky budú navždy zapísané v histórii vývoja Policajného zboru na Slovensku," napísali dojímavé slová Lučanského kolegovia.