Saková upozorňuje na možné rušenie krajských policajných riaditeľstiev

Exministerka vnútra Denisa Saková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Policajný zbor čaká reforma. Zrušiť by sa mohlo osem krajských riaditeľstiev a nahradiť by ich mali tri oblastné riaditeľstvá pre západ, stred, východ a metropolitná polícia Bratislava. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady SR a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) po vypočúvaní kandidátov na nového šéfa polície.