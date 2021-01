Rok 2021 bude rokom podpory predprimárneho vzdelávania, hovorí Gröhling

BRATISLAVA - Rok 2021 bude rokom zmien vo vysokom školstve a podpory predprimárneho vzdelávania v rámci materských škôl. Rovnako bude aj rokom zníženia modernizačného dlhu. V rozhovore to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Modernizačný dlh sa podľa ministra školstva ťahá už niekoľko rokov. Poukázal na to, že chce, aby žiaci mali v školách prostredie, kde sa im bude dobre vzdelávať. Povedať tri alebo štyri nosné témy, ktorým sa budú v novom roku venovať, je podľa šéfa rezortu školstva ťažké.

"Rozvíjate to na desiatky malých opatrení a keď tie desiatky malých opatrení spojíme, tak v školstve pocítime, že sa nám bude lepšie dýchať a lepšie pracovať," povedal Gröhling. Ako dodal, zlepšiť by sa mala pozícia učiteľov, vylepšiť by sa malo prostredie pre žiakov.