Externé štúdium na vysokej škole sa bude krátiť, hovorí minister Gröhling

BRATISLAVA - Externé štúdium na vysokej škole, ktoré trvá dlhšie ako denné štúdium, sa bude krátiť. V rozhovore to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva je rád, že k tejto zmene, ktorá bude zahrnutá v novele zákona o vysokých školách, prichádza. "Externé aj denné štúdium bude mať rovnakú dĺžku, ako je to v zahraničí, teda tri roky na bakalárskom stupni štúdia a dva roky na magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia," ozrejmil minister školstva.

Škola bude podľa šéfa rezortu školstva zodpovedať za kvalitu štúdia a za to, aby zabezpečila požadovanú úroveň. "Externé štúdium sa začalo považovať za menej hodnotné s tým, že tam potrebujeme o jeden rok navyše. Toto je však problém vysokej školy. Nech sa postará o to, aby aj to externé vzdelávanie bolo natoľko kvalitné, že ho budeme vedieť realizovať v rámci piatich rokov. Kontrolu jeho kvality bude robiť akreditačná agentúra," dodal minister.

V súčasnosti platí, že externé štúdium na bakalárskom stupni trvá štyri roky a na magisterskom alebo inžinierskom stupni tri roky. Táto zmena platí od roku 2013 a mala priniesť vyššiu kvalitu vzdelania pre externých študentov.

Rok 2020 bol pre vysoké školy prelomový, ale aj náročný

Rok 2020 bol náročný najmä vplyvom ochorenia COVID-19, pretože väčšina škôl musela prejsť na dištančné formy vzdelávania, spravidla do online priestoru. Zároveň však bol uplynulý rok pre vysoké školy aj prelomový. Zhodnotil to predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer.

"Začali platiť nové pravidlá - akreditačné štandardy, zamerané na zabezpečovanie kvality vzdelávania. Ich ťažiskom je zohľadňovanie súčasných aj budúcich potrieb študentov a praxe vo vysokoškolskom vzdelávaní," objasnil Redhammer. Sprísnili sa požiadavky na akreditácie a vysoké školy začali robiť revízie ponúkaných študijných programov.

Od nasledujúceho akademického roku 2021/2022 sa dá podľa Redhammera predpokladať, že vysoké školy začnú vzdelávať už podľa nových pravidiel. "Študentom by to malo priniesť viac pozornosti zo strany učiteľov a podmienok na vzdelávanie sa. Uchádzačom o štúdium zrozumiteľnejšie informácie o ich možnom uplatnení sa po skončení štúdia," uzavrel.