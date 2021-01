Minister obrany Naď považuje vytvorenie armády EÚ v súčasnosti za nerealizovateľné

BRATISLAVA – Vytvorenie armády Európskej únie považuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súčasnosti za nerealizovateľné. Spoločné ozbrojené sily by podľa neho boli znakom jedného štátu. Otvoriť by sa preto musela otázka budúcej podoby Európskej únie (EÚ).

„Ak sa chceme baviť o federácii, to je zásadná politická téma, a pokiaľ ju nevyriešime, tak sa nebavme o vytvorení nejakej umelej armády,“ uviedol. Poukázal na to, že vznik európskej armády by v podstate znamenal zrušenie národných ozbrojených síl. Vzhľadom na aktuálne usporiadanie Únie by však mohli nastať problémy pri rôznych záujmoch štátov. Ako podotkol, od federácie má EÚ v súčasnosti „naozaj veľmi, veľmi ďaleko“.

Myšlienka európskej armády je v rámci EÚ témou diskusie už dlhšie. Názory o tom, ako by mala vyzerať alebo či je potrebná, sa však rôznia. Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie by podľa ministra nemalo mať zásadný vplyv na obranu SR. Pripomenul, že Spojené kráľovstvo zostáva aj po brexite členom NATO, ktoré je hlavným garantom bezpečnosti SR. Zároveň bude pokračovať aj bilaterálna spolupráca.