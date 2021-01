Minister školstva prezradil detaily o novej modelovej škole: Na digitalizáciu majú ísť ďalšie milióny eur

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce, aby sa školy začali meniť prioritne zvnútra. Preto sa začalo s rekonštrukciou jednej z bratislavských budov rezortu školstva, v ktorej pripravujú modelovú školu, ktorá bude obsahovať osem tried. V rozhovore to pre TASR uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Minister poznamenal, že roky cestuje po Slovensku a zvonku vždy vidieť krásnu školu, ktorá má vymenenú strechu, okná a je vymaľovaná. Avšak keď človek vojde dovnútra, tak ide v mnohých prípadoch o školy, ktoré sú rovnaké ako pred 20 či 30 rokmi. „Chceli by sme, aby sa školy začali meniť aj zvnútra. Vidíme množstvo fotiek a videofilmov, ako to vyzerá v zahraničí, a vždy si poviete, že je to pekné, ale neviete si to úplne predstaviť. Preto chceme dať možnosť učiteľom a riaditeľom, aby reálne prišli do takej školy, vyskúšali si v nej učiť a strávili v nej čas,“ povedal minister.

V modelovej škole plánuje rezort organizovať aj diskusie a workshopy. K celému projektu má byť podľa ministra školstva naviazaný balík finančných prostriedkov. Podotkol, že keď príde riaditeľ a bude sa mu modelová trieda páčiť, bude môcť požiadať o financie, aby si takú triedu mohol vytvoriť u seba v škole. V prvej fáze by malo byť na tento zámer vyčlenených okolo troch miliónov eur.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

„Je dôležité, aby prostredie, kde trávia deti šesť až osem hodín denne, bolo príjemné a podnetné,“ poznamenal Gröhling. Ako dodal, koncom januára, respektíve začiatkom februára 2021, chcú predstaviť modelovú školu. Nachádzať sa bude v jednej z budov rezortu školstva v Bratislave, ktorá už v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou.

Blížime sa k odsúhlaseniu 20 miliónov eur na digitalizáciu

V rámci digitalizácie už bolo v roku 2020 poslaných na školy šesť miliónov eur, tie však boli určené len na drobné nákupy. „Tiež sme identifikovali balík financií z eurofondov, ktoré sú na ministerstve školstva, kde by malo byť ďalších 20 miliónov eur,“ poznamenal minister.

„Finančné prostriedky máme nafázované a pôjdu na nákup digitálnych prostriedkov pre učiteľov a žiakov stredných škôl. Napríklad na každých desať žiakov by bolo takéto jedno digitálne vybavenie, ktoré by bolo dostupné v špecializovanej učebni,“ vysvetlil minister. V druhej fáze je to druhý stupeň základných škôl a žiaci, a následne potom prvý stupeň a žiaci.

„Postupne, ako budú prichádzať finančné prostriedky, ich budeme uvoľňovať, aby sme vedeli v priebehu celého budúceho roka vybaviť školy digitálnymi zariadeniami,“ poznamenal šéf rezortu školstva. V rámci finančných prostriedkov chce ministerstvo školstva zabezpečiť aj správcov siete a digitálnych koordinátorov.