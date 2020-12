KORONAVÍRUS Zdravotníci musia byť súdržní: Povolávanie z ambulancií je potrebné, odkazuje ministerstvo

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

BRATISLAVA - Zdravotníci musia byť súdržní a pomáhať si navzájom. Nemocnice potrebujú posilniť personál a primárne špecialisti by im mali pomôcť. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v reakcii na výhrady odborných organizácií k povolávaniu ambulantných lekárov do nemocníc.