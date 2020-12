Koalícia bilancuje: Za doteraz najväčší úspech považuje rozviazanie rúk polícii či súdom

"Táto vláda si zobrala do vienka, že vyčistí štátnu mafiu, ktorá vznikla počas pôsobenia vlády Smeru-SD. Myslím si, že toto sa tejto vláde darí. Boli rozviazané ruky polícii, prokuratúre, súdnictvu. Očisťuje sa to," zhodnotil Kollár a za úspech označil aj zvolenie nového generálneho prokurátora. Poukázal tiež na to, že sa "čistí" polícia a stíhajú sa policajné špičky, o ktorých expremiér Robert Fico (Smer-SD) hovoril, že patrili medzi najlepších.

Čistenie justície

Aj Šipoš oceňuje, že čestní prokurátori, vyšetrovatelia či sudcovia dostali možnosť robiť si svoju prácu bez toho, aby bol na nich vyvíjaný nátlak. "Majú voľné ruky. Orgány činné v trestnom konaní pracujú slobodne, a tak sa odhaľuje to, o čom sa dlhšie hovorilo," povedal. "Polícia má voľné ruky, môže si robiť svoju prácu a vidno výsledky," skonštatovala Remišová. V boji proti korupcii a zneužívaniu štátu sa polícii podľa nej darí odhaľovať "veľké ryby".

Kollár oceňuje aj to, že sa podarilo zmeniť zákon, ktorý upravuje odchod žien do dôchodku. "Štát to bude stáť obrovský balík peňazí, ale túto nespravodlivosť sme opravili. A nejakých 150.000 žien si môže vydýchnuť," podotkol. Za úspech považuje tiež to, že v koalícii presadil, aby sa dôchodcom počas pandémie nového koronavírusu nerušili vlaky zadarmo. Podľa Kollára sa tiež podarilo presadiť zrušenie doplatkov na lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov a dôchodcov. Parlament zatiaľ legislatívu definitívne neschválil. Kollár chce, aby sa zrušenie doplatkov rozšírilo aj o ďalšie skupiny liekov.

Využitie eurofondov

Okrem presadenia reformy súdnictva vyzdvihla Remišová aj využitie eurofondov. "V eurofondoch som vďaka krízovému manažmentu zachránila stovky miliónov eur, ktoré by inak prepadli a museli by sme ich vrátiť do Bruselu, ako to musela urobiť vláda Petra Pellegriniho a Roberta Fica predchádzajúce roky. My sme ich dokázali rozumne využiť, je to veľký úspech tímu na ministerstve, najmä za mimoriadne ťažkej situácie počas pandémie," uzavrela ministerka investícií.

Boj s koronavírusom je zlyhaním

Najväčším zlyhaním vládnej koalície v tomto roku je boj s ochorením COVID-19, úspechom zas to, že „gauneri sú za mrežami“. Zhodnotil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v rozhovore. Keby koalícia nerozviazala ruky orgánom činným v trestnom konaní, dialo by sa podľa neho to, čo v minulosti. Za výzvy do budúceho roka označil nielen pokračovanie v boji proti pandémii, ale aj potrebu dostať ekonomiku na predkrízovú úroveň.

„Gorilu vyšetrovali sedem rokov, rozpracovávali sedem rokov a zistili figu borovú. Keď sa náhodu nejaký prokurátor pomiatol a chcel ísť niečo zisťovať, tak mu klepli po prstoch. Veľmi dobre viete, ako to tu chodilo. Bez akejkoľvek debaty, najväčší úspech koalície je to, že všetci predstavitelia toho zlého, hnusného, rozkrádačského štátu sú za mrežami, teda väčšina z nich,“ skonštatoval Sulík v rozhovore.

Pri zvládaní pandémie podľa neho dochádza k chaotickým situáciám. Myslí si, že rozhodnutia kompetentných orgánov sa menili príliš často. Vicepremiér je preto rád, že konečne bol prijatý jasný plán postupu počas pandémie, tzv. COVID automat. Pre všetkých je dôležité vedieť, za akých podmienok sa bude v regiónoch pristupovať k sprísňovaniu a, naopak, aj k uvoľňovaniu opatrení, čo môže byť výrazne motivujúce pre zodpovedné správanie ľudí.

Na otázku, prečo nechodí na ústredný krízový štáb (ÚKŠ), reagoval tým, že rokovania sú neefektívne. „Konštruktívne rokovanie nemôže z podstaty veci trvať osem hodín,“ zdôraznil. Vie si predstaviť, že by štáb tvorilo napríklad menej ľudí, no nechce „zvádzať boj o nápravu krízového štábu“. Necháva to na šéfa ÚKŠ, teda ministra vnútra. Dodal, že rezort hospodárstva na ÚKŠ zastupuje Jana Kiššová a keď treba, ide tam aj osobne. Pripomenul napríklad predstavenie semaforu zdravia či informovanie štábu o tom, že nedokáže nakúpiť antigénové testy tak, ako to zadal rezort zdravotníctva.