Povianočná katastrofa v Chorvátsku! Silné zemetrasenie poškodilo budovy, otrasy cítili aj v Záhrebe

Oznámilo to Európsko-stredomorské seizmologické centrum (ESMC) s tým, že podľa prvotných správ si otrasy obete nevyžiadali. Zemetrasenie bolo podľa tlačovej agentúry AFP cítiť v Záhrebe o 06.30 h SEČ, pričom epicentrum sa nachádzalo približne 50 kilometrov južne pri mestách Sisak a Petrinja. "O škodách sme zatiaľ neboli informovaní," povedal pre miestne médiá šéf štátneho seizmologického ústavu Kresimir Kuk. Niektoré médiá informovali o miernom poškodení fasád budov v Sisaku.

Strong earthquake hitted city of Petrinja this morning at 6.26 a.m. Unfortunately was felt in Zagreb ( 50 km from Petrinja) and brought memories to the 22nd of March. Croatia is finishing 2020. just as started, with mixed #COVIDー19 and #earthquake pic.twitter.com/xNAjj8kXZM