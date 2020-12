KORONAVÍRUS Ceny bytov rástli napriek koronakríze, pandémia preverila i správanie bánk

BRATISLAVA – Napriek koronakríze ceny bytov rástli aj v roku 2020. Pandémia nového koronavírusu preverila aj správanie bánk pri financovaní nehnuteľností. Poznamenal to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Byty tento rok zdraželi na celom Slovensku, keď hlasy z jari o možnom cenovom prepade o 20 – 30 % rýchlo upadli do zabudnutia, podotkol analytik. "Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď ceny medziročne poskočili v percentách o dvojciferné čísla, tento rok budeme mať za sebou väčšinou už len jednociferný rast," porovnal Kubrický. Napríklad ceny bytov v krajských mestách sa za 11 mesiacov tohto roka zvýšili o 7,5 %. Môžu za to hlavne malá ponuka nehnuteľností a nízke úverové úrokové sadzby okolo jedného percenta per annum.

"Už na jar dostali dlžníci možnosť odložiť si splácanie svojich úverov. Aj vďaka tomu mnohým domácnostiam 'netieklo do topánok' a nemuseli svoju strechu nad hlavou predávať," pripomenul Kubrický s tým, že opatrenia o odklade splátok hypoték spolu s očakávaniami ďalšieho rastu cien nehnuteľností posmelili aj nových záujemcov o vlastné bývanie. "Ľudia si zo zadlžovania nerobili ťažkú hlavu a na kúpu bytu či domu si aj v časoch pandémie požičiavali v banke," dodal analytik.

Neistota spojená s koronakrízou však pritiahla na realitný trh aj bonitnejšiu časť obyvateľstva, ktorá nebola odkázaná pri kúpe nehnuteľnosti na úver. "Tá sa utiekala nielen k bytom, ale aj k rekreačným nehnuteľnostiam či pozemkom," zdôraznil Kubrický s tým, že jedným z motívov bolo aj uložiť peniaze na bezpečné miesto.

Naopak, banky boli tento rok opatrnejšie. "Hoci úvery na bývanie prudko rástli aj v roku 2020, peňažné ústavy postupovali opatrne. Keď si to situácia vyžadovala, pravidlá pre poskytovanie hypoték sprísňovali," vysvetlil analytik s tým, že príkladom je nevyužívanie výnimiek stanovených pre úverovanie národnou bankou naplno.

Vyhliadky do nového roka nie sú pozitívne

Pre mnohé domácnosti však vyhliadky do nového roka nie sú podľa Kubrického pozitívne. Skončí sa odklad splátok úverov a "hodina pravdy" pre niektorých príde už v januári. Časť bytov sa preto podľa analytika skôr či neskôr dostane na trh. "Znížiť dopyt po bytoch okrem nepriaznivého ekonomického vývoja môžu aj klesajúce nájmy," dodáva analytik s tým, že pre tie môžu ľudia stratiť motiváciu ku kúpe vlastného bývania a k splácaniu 30-ročnej hypotéky.

"Pokiaľ posledné roky rástli ceny nehnuteľností plošne po celom Slovensku, v roku 2021 to môže byť inak," predikuje analytik s tým, že slabá ponuka a málo nových bytov síce budú ceny ďalej tlačiť nahor, niektoré segmenty a lokality však môžu stagnovať, či dokonca mierne klesať.