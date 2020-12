Bratislava sa pripravuje na možný návrat detí do škôl: Nové Mesto hľadá zdravotníkov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Bratislavské Nové Mesto sa pripravuje na možný návrat detí do školských lavíc po zimných prázdninách, ak to pandemická situácia v súvislosti s novým koronavírusom dovolí. Podmienkou prechodu z dištančnej na prezenčnú formu štúdia je vytvorenie bezpečného prostredia a s tým spojené testovanie. Mestská časť preto hľadá zdravotníkov, ktorí by jej s tým pomohli. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.