Slovenský zdravotník skritizoval systém: Od vlády dostal odmenu, neuveríte, čo s ňou na protest urobil

"Hlavným dôvodom je môj nesúhlas s dlhodobým stavom zdravotníctva v našej krajine," priblížil svojskú formu protestu anonymný zdravotník. Poukázal na zlý stav nemocníc či podmienky v mnohých domovoch sociálnych služieb, kritizoval výšku miezd zdravotných sestier, pričom podľa neho podobná forma odmeňovania, aká sa uplatňuje počas aktuálnej pandémie, nič nerieši.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

"Svoj nesúhlas a vzdor voči nastolenému systému napokon pretavil do rozhodnutia poskytnúť spomínané prostriedky čo najširšej skupine ľudí v mieste svojho bydliska. Sme veľmi radi, že si vďaka tomu môžete v našej knižnici prečítať desiatky nových kníh," uviedla vedúca knižnice v Dubnici nad Váhom Beáta Nemcová.

Ako dodala, knižné novinky do knižnice pribúdajú rôznymi spôsobmi. Väčšinu knižnica nakupuje, často sa však stáva, že prakticky stále nové knižky prinášajú aj čitatelia. Kúpia si napríklad román, ktorý prečítajú, no potom nevedia, čo s ním. Darujú ho knižnici, kde ho zamestnanci spracujú, obalia a knižka sa môže požičiavať. "Vôbec po prvý raz sa však stalo, že knižnici niekto v rámci daru nakúpil také veľké množstvo kníh, a to dokonca podľa vlastného výberu knihovníkov," uzavrela Nemcová.